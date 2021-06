Gevaarlijke trend: steeds meer jonge patiënten willen botox en fillers. Cosmetisch chirurg vertelt wat wél de ideale leeftijd is om te starten

Fans hebben er reikhalzend naar uitgekeken en een dikke week geleden was het moment eindelijk daar: de langverwachte reünie van ‘Friends’ werd wereldwijd uitgezonden. The one where they get back together, heette de aflevering. Al durven kwatongen ook te spreken over The one with all the botox. Niet zo lief, natuurlijk, maar het valt nu eenmaal op dat de acteurs verschillende cosmetische ingrepen hebben laten uitvoeren. En dat ziet er bij de een al wat natuurlijker uit dan bij de ander.