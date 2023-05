Getest door onze redactrice: zo makkelijk schakel je over van een bril naar lenzen

1 Alcon data on file, 2022 (CLE383-C-007 Precision1 vs 1DAVM).

2 Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Poster presented at Academy of Optometry Annual Meeting and 3rd World Congress of Optometry; October 23-27; Orlando, FL.

3 PRECISION1™ (DDT2) Lens with Smart Surface study; Alcon data on file, 2019.

† UV-absorbing contact lenses are NOT substitutes for protective UV-absorbing eyewear, such as UV-absorbing goggles or sunglasses, because they do not completely cover the eye and surrounding area. The patient should continue to use UV-absorbing eyewear as directed. There is no demonstrated clinical benefit from reduction in blue-violet light wavelength (380–450nm). See instructions for use for wear, care, precautions, warnings, contraindications, and adverse effects.

* Exclusief eventuele aanpaskosten.

**Actie onder voorwaarden: ontvang een cashback ter waarde van € 15 of € 25 bij aankoop van 2 verpakkingen van 30 of 90 PRECISION1™ Sphere, PRECISION1™ for Astigmatism of DAILIES TOTAL1™ Sphere, for Astigmatism of Multifocal lenzen. Actie geldig in de Benelux van 10/04/2023 tot 31/07/2023. De aanvraag moet uiterlijk 1 maand na de einddatum (vóór 31/08/2023) worden ingediend.

©2023 Alcon INC - BNLX-PR1-VCL-2300002 – 05/23 Contactlenzen zijn medische hulpmiddelen. Voor indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het relevante product.