Gert Verhulst is lang niet de enige die een ooglidcorrectie laat doen. "Sinds corona is er meer vraag naar", zegt plastisch chirurg

Start fris de dag met 5 makkelijke yo­ga-oefeningen die je lichaam stretchen en ontspannen

7 januari Yoga vermindert stress, verbetert je bloedcirculatie en doet je hart- en bloedvaten goed. Een heerlijke toevoeging aan je ochtendroutine? Reken maar van yes. En in tegenstelling tot wat je misschien denkt, bestaat yoga niet alleen uit moeilijke posities waarvoor je erg lenig moet zijn. Deze stretchoefeningen ontspannen je lichaam en geest en zijn goed voor iédereen, of je nu een beginner of een ervaren yogi bent.