Gelukkig op Instagram, eetstoornis achter de schermen: Gudrun Hespel leed aan boulimie. “Niemand merkte hoe ziek ik was”

“Ik at mijn eenzaamheid weg. Tot ik zo misselijk was dat het er allemaal uit kwam. Eenzaamheid en verdriet, er letterlijk uitgekotst.” Veel Belgen worstelen sinds de lockdowns met een eetstoornis, met zelfs een verdriedubbeling bij jongeren. Personal trainer Gudrun Hespel (30) begrijpt waarom. Met een post op Instagram vertelt ze haar 46.000 volgers voor het eerst over de boulimie die ze overwon. We spreken met haar over de ziekte die nog sterk in de schaduw en de schaamte leeft. “Ik hing boven de toiletpot en dacht: misschien sterf ik nu. Dan duurt het uren voor iemand me vindt.”