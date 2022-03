Geen tijd om wekelijks te gaan fitnessen? Sport dan hybride

Nu we voorzichtig proeven van een zorgeloze lente, raken onze agenda’s weer overvol. Vaker naar kantoor gaan, iets eten met vrienden en ‘s zondags op bezoek bij de bomma … Merk je dat je sportroutine daaronder lijdt? Door hybride te sporten bespaar je heel wat tijd én blijf je toch nog fit in lijf en geest.

‘Sporten? Daar heb ik geen tijd voor!’ Een veelgehoord excuus, maar vaak niet helemaal onterecht. Uit onderzoek blijkt dat voor 30 procent van de Belgen tijdsgebrek de grootste drempel is om te gaan fitnessen. Daarnaast geeft nog eens 15 procent van de bevraagden aan dat ze moeilijk in de fitness raken omwille van kinderopvang of andere praktische kwesties. Voor hen en alle andere bezige bijen is hybride sporten de ideale oplossing.

Simpel en goedkoop

Het systeem is simpel: je gaat nog steeds één tot twee keer per week naar de fitness voor een grondige work-out, maar traint de rest van de week van thuis uit. Zo behoud je die gezonde gewoonte, maar moet je veel minder pendelen.

Om van thuis uit te sporten, heb je ook geen dure apparaten en grote toestellen nodig. Met enkele simpele (en goedkope) tools kom je al een heel eind. Wie wil kan zelfs met huis-, tuin- en keukenmateriaal aan de slag gaan. Armspieren trainen met een emmer water, sit-ups doen in de tuin, jezelf optrekken aan een ladder … Alles is mogelijk. Daarnaast bieden verschillende fitnessketens een exclusieve app aan, waarop je onder andere tal van trainingsschema’s, sportoefeningen en online groepslessen vindt. Soms kan je via zo’n app zelfs beroep doen op persoonlijke begeleiding, al dan niet virtueel. Zo ben je er zeker van dat jouw sportroutine is afgestemd op jouw niveau en ambities.

Ideale afwisseling

Kan je dan niet gewoon fulltime van thuis uit trainen? Toch niet. Tijdens zo’n thuissessie zal je vooral focussen op specifieke spiergroepen zoals je arm- en buikspieren. In de fitness geniet je daarentegen van een allround-training. Met verschillende toestellen train je spieren waar je in je eentje moeilijker vat op hebt.

Daarnaast motiveert zo’n sporadisch tripje naar de fitness je ook om door te bijten. Als je thuis goed traint, zal je daar elke week de vruchten van plukken in de fitness. Bij de krachtoefeningen zal je plots een kilootje meer kunnen heffen en op de loopband verbreek je record na record.

Bovendien kan je samen met een vriend of vriendin naar de fitness gaan om elkaar als echte sportbuddies aan te moedigen. Spreek steeds met iemand af zodat je een stok achter de deur hebt voor mocht je je fitnessuurtje willen afzeggen. Dat is trouwens ook de reden waarom groepslessen zo aanstekelijk zijn: zien sporten doet sporten. Die lessen vormen een goede afwisseling met je sportsessies thuis. Yoga, work-outs voor je buik- en bilspieren of danslessen op ritmische beats uit Latijns-Amerika: samen gaat alles beter. En heb je toch zin in een groepsles, maar niet om de deur uit te gaan? Bij sommige fitnessketens zijn de groepslessen ook virtueel te volgen, online of via de app, zodat je thuis naar hartenlust kan strekken en rekken.

Betaalbaar abonnement

Om hybride te sporten, schaf je best een aantal basics aan. Met stip op één: een fitnessabonnement. Aangezien je maar af en toe naar de fitness gaat, kies je best voor een keten met scherpe prijzen en een goede app die je overal en altijd kan raadplegen. Daarmee heb je je individuele sportplan altijd op zak: met trainingsprogramma’s, voldoende uitleg en de optie om je vooruitgang bij te houden, zal je zien dat sporten steeds leuker wordt.

Koop daarnaast een yogamatje, enkele gewichtjes (halters, kettlebells …) en een weerstandsband. Wie wat meer variatie wil, kan ook een springtouw, een verstelbare pull-upbar of een zitbal in huis halen. Zo ben je helemaal klaar voor je eerste training.