Geen indigestie tijdens de feestdagen? Sandra Bekkari vertelt hoe je in 4 makkelijke stappen gezonder eet én deelt haar gezonde guilty pleasures

Bye bye gesnurk: nieuwe elektroni­sche slaapband bewaakt je nachtrust (en die van je bedpartner)

24 november Last van een snurkende wederhelft? Je bent niet alleen. Een op de vier mannen en een op de tien vrouwen snurkt zo hard dat het de nachtrust van hun partner erg verstoort. Voor de helft van deze snurkers is een rugligging de boosdoener. Omdat een ingenaaide tennisbal op de rug van je pyjama niet zo aangenaam is, zocht Philips naar een oplossing: een hightech anti-snurkband.