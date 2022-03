Geen excuses meer: 7 tips om eindelijk te beginnen sporten

Wil je meer bewegen, liefst in een fitness met alle tools binnen handbereik? Je bent niet de enige. Meer dan de helft van de Belgen wil meer gaan sporten, maar amper 9% overweegt daadwerkelijk een fitnessabonnement. Wat houdt ons tegen om de sprong (of de squat) te wagen? Met deze 7 tips begin je vol goede moed én houd je het sporten ook echt vol.

1. Sport samen

Samen zweten is leuker dan alleen. Uit onderzoek blijkt dat wie met twee sport, het langer volhoudt. Begin dus samen met een vriend of vriendin aan je sportavontuur. Als er in je vriendengroep niemand is die fulltime met je kan trainen, kan je ook een buddy meenemen. Sommige fitnesszaken bieden namelijk formules aan waarbij je bij elk bezoek gratis een sportbuddy mag meebrengen.

2. Zoek een gym in de buurt

Eén van dé excuses om niet te sporten, is ‘geen tijd’, zo blijkt uit datzelfde onderzoek. Toch volstaan twee uur per week om een gezonde routine op te bouwen. Kies wel voor een fitness in de buurt van je huis of werkplek. Zo verlies je zo weinig mogelijk pendeltijd. Door voor een fitnessketen met veel vestingen te kiezen, kan je altijd en overal gaan sporten.

3. Train hybride

Meer en meer recreatieve sporters combineren hun sessies in de fitness met oefeningen in de woonkamer. Zo hoeven ze niet elke keer te pendelen en kunnen ze zelfs tijdens een thuiswerkpauze aan hun conditie werken. Grotere fitnessketens bieden hun leden vaak een trainingsapp aan met honderden work-outs die je thuis, zonder dure toestellen, kan uitproberen. Van ochtendgymnastiek tot krachttraining en cardio.

4. Breng je eigen beats mee

Elke gym heeft zijn eigen soundtrack, maar is die wel ideaal voor jouw sportroutine? Breng voor de zekerheid je eigen playlist mee naar de fitness. Zo geef je het beste van jezelf op de stevigste beats, je favoriete songs of de tofste meezingers. Of presteer jij beter met een audioboek of podcast in je oren? Tijdens een langgerekte cardiosessie kan zo’n luisterverhaal de ideale cheerleader zijn.

5. Kies voor een flexibele manier van sporten

Als je je agenda niet wil inplannen rond wekelijkse padelmatches en voetbaltrainingen, kies je best voor een work-out die je kan doen wanneer het jou uitkomt. Naast krachttraining en cardio, kan je daar immers ook aansluiten bij tal van leuke groepssessies. Bovendien zijn er heel wat fitnessketens die 24/7 open zijn, 7 dagen op 7. Zo beweeg je wanneer jij wil, op de manier waarop je wil.

6. Laat je begeleiden

Elke sporter, van beginner tot atleet, is gebaat bij een personal trainer. Zo’n coach stelt samen met jou een persoonlijk traject op en spreekt op regelmatige basis met je af om je te motiveren en je traject bij te sturen. En het beste nieuws: zulke sessies zijn betaalbaarder dan je denkt. Wie zo’n (twee)wekelijkse sessie toch niet ziet zitten, kan ook één introductiesessie boeken. Hierin zet je trainer jouw dromen en ambities om in een op maat gemaakt trainingsschema. Bij sommige fitnesscentra kan je ook terecht bij een virtuele persoonlijke begeleider, die je via een app altijd en overal kan consulteren.

7. Wees lief voor jezelf

Door regelmatig te sporten doe je je geest en lijf een groot plezier. Leg jezelf daarom niet te veel druk op, maar begin met realistische verwachtingen aan je sportief avontuur. Laat ook het idee dat je je lijf ‘moet’ veranderen, varen. In elke gym staan plezier en mentale voldoening voorop. Wie zich in het verleden al liet afschrikken door de gedachte dat het in fitnesscentra alleen maar om uiterlijk draait, schudt die negatieve gedachten beter meteen van zich af. Bewegen, da’s een recht van ons allemaal, dus maak van je fitnessbezoek een gezonde gewoonte.