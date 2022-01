‘Footcare’ is de nieuwe skincare: beautyredactrice Sophie stelt een stappenplan op voor mooie, verzorgde voeten

De gemiddelde badkamer puilt uit van gezichtscrèmes, serums, scrubs en gezichtsmaskers. Maar een voetverzorgingsproduct? Niks, nada, noppes. Enkel een volhardende speurneus vindt misschien een verloren gewaande puimsteen, maar daar blijft het bij. Wel, no more . Op sociale media als TikTok gaan allerlei video’s de ronde die ‘footcare’ aanprijzen. Oftewel: een aangepaste routine om je voeten te verzorgen.

Gemiddeld wandelen onze voeten in een mensenleven zo’n vijf keer de wereld rond, en toch bengelen ze helemaal onderaan ons prioriteitenlijstje. Zeker als het op de juiste verzorging aankomt. En nee: af en toe een laagje nagellak (dat je vervolgens drie maanden laat zitten) telt niet mee. Voeten zijn meer dan een gratis vervoermiddel, dus verdienen ze ook meer dan sporadisch een nieuw kleurtje carrosserie.

Laat het een motivatie zijn om zelf eens een afspraak te maken bij de pedicure. Of ga zelf aan de slag. Op sociale media vind je alleszins genoeg inspiratie. Momenteel delen allerlei mensen filmpjes op TikTok van hun footcare-routine. (Opgepast, niet alle video’s zijn voor gevoelige kijkers.) Beautyredactrice Sophie vertelt hoe de perfecte pedicure eruitziet.

(Lees verder onder de TikTokvideo.)

STAP 1. Wassen en scrubben

Beautyredactrice Sophie: “Gebruik koud water en laat zeep links liggen, tenzij je voeten echt vuil zijn. Zeeprestjes kunnen tussen de tenen extra vuil vasthouden. Gebruik een zachte scrub met fijne korrel om dode huidcellen te verwijderen. Masseer in met lichte hand en spoel af met koud water. Afdrogen is even belangrijk. Schimmels, sporen en bacteriën voelen zich het best in een vochtige omgeving.”

STAP 2. Eelt verwijderen

“Een beetje eelt kan geen kwaad. Het is een natuurlijke bescherming van de huid tegen druk en wrijving, zelfs onze handen hebben eelt. Wil je het toch verwijderen? Doe het dan liefst op een droge huid. Keert de eelt telkens terug? Dan is er wellicht een probleem met het afrolpatroon van de voeten of draag je verkeerd schoeisel en kan je beter een afspraak maken bij een erkend podoloog.”

STAP 3. Voetmasker

“Extra tijd? Gebruik een voetmasker. Die komen in een handige sokjesvorm en bestaan in een voedende en een exfoliërende variant. Als je zo’n peelingmasker gebruikt, hou er dan wel rekening mee dat je voeten er enorm van vervellen. Gemiddeld duurt het nog zo’n twee weken voor je weer met blote voeten door je huis kunt lopen.”

Quote Knip je teennagels altijd mooi recht. Beautyjournalist Sophie

STAP 4. Nagels knippen

“Knip je teennagels altijd mooi recht. Tijdens het wandelen krijgt de weke huid rond de nagels heel wat druk te verwerken. Als je nagels te rond zijn of geen hoekjes hebben, komt de huid voor de teennagels te zitten. Als de nagels dan groeien, kunnen ze nergens naartoe en groeien ze in de huid.”

STAP 5. Verzorgen

“Heb je verkleurde nagels? Ga dan niet lakken om dat te verstoppen, maar maak een afspraak bij een podoloog. Soms hebben verkleuringen te maken met ouder worden – de nagel groeit trager in de lengte dan in de dikte waardoor kleurverschillen ontstaan – al kan het ook wijzen op een schimmelinfectie.”

“In alle andere gevallen: niets zo vrolijks als kleurrijke teennagels. Vergeet geen basislak om verkleuring te voorkomen.”

STAP 6. Hydrateren

“Hoe droger je voeten, hoe meer wrijving en hoe makkelijker eeltvorming en kloofjes ontstaan. Hou de huid van je voeten soepel met een voetenbalsem of een laagje vaseline. Tip van de podoloog: herhaal deze stap elke ochtend. Vergelijk het met het smeren van je fietsketting: dat kan je beter doen voor je vertrekt. Droge nagels verzorg je het best met een nagelserum of -olie.”

