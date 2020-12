Foodie Karolien Olaerts leerde Vlaanderen in 2020 gezond eten: “Troost halen uit comfortfood, waarom niet? Gooi er gewoon wat groenten bij”

Welke vrouwen maakten het afgelopen jaar het meeste indruk? Die vraag stelden we een tijd geleden. Jullie stemden massaal voor Karolien Olaerts (36), die op plek 5 eindigde. Ze is voedingswetenschapper en foodie in hart en nieren, en als ‘Karola’s Kitchen’ promoot ze online en ondertussen ook met twee kookboeken gezond eten volgens je buikgevoel. Vlaanderen kan het smaken, want op Instagram schoot Karoliens volgersaantal dit jaar de hoogte in. “Mijn zoontje Isaac die een stuk broccoli in zijn mondje propt: instant happiness!”