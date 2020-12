“Fastfood brengt je afweermechanisme in de war”: tips van arts Servaas Bingé om je lichaam te wapenen tegen ziekte

Telt een kop koffie als een glas water? Dit is de rekensom voor je 2 liter per dag

20 november Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 50% tot 70% uit water. Voor een optimale gezondheid, drinken we daarom best tot 2 liter per dag. Tijdens grauwe, koude dagen, consumeren we vaak veel warme dranken zoals thee - zeker nu we thuis werken. Mogen we dat meetellen bij de aanbevolen hoeveelheid? We vroegen het aan dokter Peter Van Breusegem.