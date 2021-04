Factor 100 smeren en elke dag 10.000 stappen: de gezonde gewoontes van sportanker Lies Vandenberghe

De gezonde gewoontes van comedian Soe Nsuki (32): “Voor ik het wist, dronk ik alcohol na elke show. Nu drink ik bijna nooit meer”

23 februari Soe Nsuki (32) is een ‘griet’ die met van alles bezig is: stand-upcomedy, breakdance, deejayen en formats schrijven voor series, zoals ‘De Shaq’ op één. Hoe houdt ze zo’n druk leven vol? Ze onthult ons haar vier belangrijkste gezonde gewoontes. Van veel water drinken tot véél knuffelen. “Mijn brein neigt sneller naar het positieve dan naar het negatieve. Ik zie het komische in van klagen over alledaagse problemen.”