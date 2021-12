Extra sober of alle remmen los: diëtist Sanne Mouha geeft tips hoe je het beste eet tussen kerst en nieuwjaar

Tekening van zwarte foetus gaat viraal. “We moeten lesmateri­aal van studenten meer afstemmen op de praktijk”

Een medische illustratie van een zwarte foetus in een baarmoeder veroorzaakte een stroom van positieve reacties aan het adres van de Nigeriaanse tekenaar en student Chidiebere Ibe. De illustratie ging viraal op sociale media, want voor veel mensen is het de eerste keer dat ze een medische tekening zien waarop mensen van kleur staan afgebeeld. Twee experten leggen uit hoe divers de medische beeldvorming in ons land is.

