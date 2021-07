Evenveel blingbling als een piercing, evenveel effect als acupunctuur. Wat is ‘ear seeding’?

Ear seeding, ken jij dat? Het fenomeen bestaat al meer dan 4.000 jaar, het zou werken tegen stress of rugpijn en begint nu wereldwijd op te komen. Ter illustratie: volgens modebijbel Vogue is het een van de nieuwste wellnessbehandelingen en op Instagram werd de hashtag #earseeds al meer dan 12.000 keer gebruikt. Acupuncturist Peter De Vilder legt haarfijn uit wat het is. “Het is handiger dan voetreflexologie én het effect blijft langer dan bij acupunctuur.”

Van hypnose tot kristallen en etherische oliën: alternatieve geneeskunde is bezig aan een opmars. En daar hoort auriculotherapie of ooracupunctuur ook bij. En meer specifiek: ear seeding. “Dat is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde”, zegt acupuncturist Peter De Vilder, voorzitter en docent ooracupunctuur bij OTCG en secretaris bij het BAF (Belgian Acupunctors Federation). “Hierbij maakt men gebruik van zéér kleine bolletjes. Die worden op je oor geplaatst om een specifiek punt te stimuleren, waardoor gezondheid wordt bevorderd.”

Met andere woorden: het is een zeer specifiek type van acupunctuur. Maar dan zonder naalden. “In plaats van naalden kiest men voor echte zaadjes, namelijk vaccaria seeds, of koekruid in het Nederlands. Dat zaadje plakt men op een klein klevertje en brengt men vervolgens aan op het oor. Daarnaast kunnen ook kleine metalen bolletjes, magneten of verblijfsnaaldjes gebruikt worden. Van zo’n verblijfsnaaldje moet je trouwens geen schrik hebben: dat is amper 0,6 millimeter groot.”

Doel

Bij ooracupunctuur gaat men ervan uit dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met de oren. “Een beetje zoals bij voetreflexologie”, vertelt De Vilder. “Alleen is het oor nog handiger om te behandelen. Je moet er zelfs geen kleding voor uittrekken.” (lachje)

Quote Het brengt soelaas voor mensen die moeten bevallen, een examen moeten afleggen, last hebben van slapeloos­heid,... Peter De Vilder

De Vilder past ear seeding vooral toe bij acute situaties. Bij chronische problemen is het minder effectief, beweert hij. “Vooral klanten met stress zijn vragende partij. Dan focus ik me op een specifiek punt in het oor, namelijk het Shenmem: de ‘poort naar de geest’. Wanneer je druk uitoefent op dit plekje krijg je een rustgevend effect. Dat brengt soelaas voor mensen die moeten bevallen, een examen moeten afleggen, last hebben van slapeloosheid,...”

Traditionele acupunctuur en ear seeding gaan vaak hand in hand, benadrukt De Vilder nog. Dan worden dezelfde zones getarget. “Wil iemand stoppen met roken? Dan prikken we eerst met naalden in het oor, om daarna op dezelfde plaats zaadjes aan te brengen. Ook gebruik ik het om pijnklachten, bijvoorbeeld aan de lage rug, te behandelen.”

Wetenschappelijk bewijs

Toch bekijkt de westerse medische wereld behandelingen als ooracupunctuur nog met argusogen. De reden: hardcore evidence-based studies ontbreken. Er wordt veel waarde gehecht aan dubbelblind onderzoek, waarbij het effect van een therapie wordt vergeleken met dat van een placebo, zonder dat de proefpersonen weten wie welke behandeling krijgt. Bij acupunctuur is dit niet mogelijk. “In China en Amerika zijn wel al andere onderzoeken uitgevoerd”, stelt De Vilder. “Het gebruik van oornaaldjes bij soldaten met PTSS (posttraumatische stressstoornis) leverde bijvoorbeeld veelbelovende resultaten op.”

Kwaad kan het alleszins niet. “In vergelijking met acupunctuur biedt het zelfs een extra voordeel: het koekruid, magnetisch bolletje of de verblijfsnaald blijft ongeveer een week zitten. In die tijd krijg je een constante stimulatie van het oor, die je kan versterken door het plekje af en toe te masseren. Hierdoor blijft het gewenste effect dus langer duren.”

Nadelen zoals irritatie, ontstekingen of allergieën zijn er volgens hem niet. “Je kan het niet vergelijken met een mooie piercing. Dat is blijvend. Hoe mooi zo’n ear seed ook kan zijn, na een week is het effect uitgewerkt en komt het vanzelf los of kan je het makkelijker verwijderen.”

Een snelle zoektocht op Google leert trouwens dat je online makkelijk zulke ear seeds kunt bestellen. Bij de bekende webshop Asos, bijvoorbeeld. En de logica zegt ons dat je het relatief simpel thuis kunt toepassen, want er komen geen naalden aan te pas. Toch? Niet dus, meent De Vilder. “Nu spreek ik natuurlijk voor mijn eigen winkel, maar ik zou aanraden om langs te gaan bij een expert. Je kan het niet lukraak op je oor plakken. Je moet kennis hebben van anatomie en pathologieën om te weten op welk exact puntje je druk moet uitoefenen en waarom.” Met andere woorden: een hippe bedoening, maar don’t try this at home kids.

