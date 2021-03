Eva, Lies, Capucine en Bart vallen in slaap op het werk, net als vele andere Belgen. “Een powernap werkt beter dan een kop koffie”, bevestigt expert

Goed Gevoel Moeite met slapen? Neuroloog deelt 11 tips en 2 bv’s vertellen over hun slaappro­ble­men: “In een paar maanden tijd was ik een wrak”

3 januari Zonder oogmasker lukt inslapen niet? Snurkende partner? Veel te vroeg wakker? Heerlijk slapen: het blijft voor velen een utopie. Er zijn de afgelopen maanden zelfs vijftien procent ‘slechte slapers’ bij gekomen. Neuroloog en gecertificeerd slaapexpert Inge Declercq geeft advies. “Het is belangrijk om mee te geven dat slapeloosheid of slecht slapen in de meeste gevallen echt wel omkeerbaar is en dat er bijna voor iedereen een pasklare remedie is.”