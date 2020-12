Eens een koukleum, altijd een koukleum? “Je lichaam kan je niet trainen tegen kou. Je hersenen wel”, zegt thermofysioloog

In deze tijden een warm bed verlaten, een warme douche verlaten, een warm huis verlaten: het klinkt als de hel. Een mens is niet gemaakt om het kou te hebben, als je het ons vraagt. En ook als je het de wetenschap vraagt, blijkbaar: mensen zijn tropische dieren, zegt Hein Daanen, professor thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Voor we 40.000 jaar geleden in Europa terechtkwamen, leefden we in het warme Afrika. En in termen van evolutie is 40.000 jaar heel weinig. Ons lichaam is echt afgestemd op hitte.”