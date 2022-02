Een strakkere vagina voor 13 euro? Nieuwe gevaarlijke hype verovert het internet, gynaecoloog licht toe

Met welke gênante kwaal of verzwegen complex je ook worstelt, het wereldwijde web heeft er steeds een (niet altijd even betrouwbaar) antwoord op. Nieuw in het rijtje is de vaginale vernauwingsstaaf, die belooft dat seks na gebruik weer voelt als ‘de eerste keer’ en je op de koop toe van nare geurtjes of vervelende jeuk verlost. Dat het product populair is, blijkt uit het enorme online aanbod eraan. Toch is het gebruik ervan niet zonder gevaar: een Nederlandse vrouw hield er chemische brandwonden aan over. Hoe werkt zo’n staaf, en heeft je vagina überhaupt een verjongingskuur nodig? Gynaecologe Karolien Stevens geeft tekst en uitleg.