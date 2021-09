Een sterker en gezonder hart? Sportfysioloog Johan vertelt hoe je dat aanpakt

Dat sport goed is voor je hart, zal niemand verbazen. Er is namelijk een hele tak aan gewijd: de beruchte cardiosporten. Ze ­danken hun naam aan het feit dat ze onze hartslag de hoogte in jagen. Meestal gaat het dan om uithoudingssporten zoals lopen, fietsen en zwemmen. Voor je met tegenzin de loopschoenen tevoorschijn haalt of de koersfiets afstoft: in de praktijk vraagt élke beweging een inspanning van je hart, vertelt sportfysioloog Johan Roeykens. “Als we het over cardio hebben, bedoelen de meesten duursporten. Maar ook met krachtoefeningen train je je hart. Meer nog: élk beetje beweging helpt.” Gewoon lekker doen waar je zin in hebt, dus. Maar wat gebeurt er dan precies?