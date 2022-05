Een 'mooie man' is nog altijd een gespierde hunk. "Op vlak van bodypositivity lopen wij ferm achter”

“Mooi dat voor vrouwen dezer dagen bodypositivity bestaat, maar bij mannen lopen we flink achter.” Niek (22) deelde op Twitter een foto van een Australische webshop waarbij de diversiteit bij de vrouwelijke modellen in schril contrast staat met die bij de mannelijke mannequins. Het maakt pijnlijk duidelijk: grotematenmode voor heren blijft een niche, en dat is ook te voelen in onze maatschappij. “Mannen die voller zijn worden nog steeds geridiculiseerd.”

Bovenaan zie je vrouwen in alle vormen en maten, jong en oud. Onderaan staan zes sterk op elkaar gelijkende spierbundels op een rij, elk beantwoordend aan de onrealistische ideaalbeelden waar de afgelopen jaren zoveel kritiek op kwam.

De 22-jarige Niek zag een foto van de Australische webshop Myer op Reddit en deelde op Twitter verontwaardigd het beeld: “Mooi dat voor vrouwen nu bodypositivity bestaat, maar bij mannen lopen we flink achter.” Zijn tweet kon op heel wat lof rekenen: hij verzamelde met zijn statement meer dan 2.800 likes, de tweet werd ook meer dan 200 keer geretweet.

“Deze problematiek houdt me al langer bezig”, zo vertelt hij. “En dan doel ik niet alleen op de modewereld. Er zijn heel wat positieve maatschappelijke ontwikkelingen gaande, maar ik heb het gevoel dat mannen steeds maar achterlopen. Waarom wordt diversiteit onder vrouwen nu — terecht — gevierd, maar wordt die lijn niet doorgetrokken naar mannen? Ik heb zelf geen maatje meer, ik deelde dit beeld dus uit bezorgdheid en om anderen een hart onder de riem te steken: representatie is voor iédereen belangrijk en heilzaam.”

Grotematenmode voor mannen

Grotematenmode voor mannen blijft inderdaad een niche. Dat zegt zelfs het gerenommeerde magazine ‘Vogue’. Het modetijdschrift analyseerde een aantal shows van de mannenmodeweken voor de herfst-wintercollecties van 2022. Slechts 7 van de 77 merken werkten samen met plussize modellen. Het waren bovendien vooral opkomende modehuizen, zoals Kiko Kostadinov, Études en Casablanca, die kozen voor mannen met een maatje meer op de runway. Geen Gucci, Prada of Dior Homme of Louis Vuitton, dus.

Geridiculiseerd

“In de modesector hebben vrouwen, in tegenstelling tot veel andere branches, het voor het zeggen”, vertelt onze moderedacteur David Devriendt. “Er zit niet alleen meer geld in vrouwenmode, maar ook de modellen verdienen meer. De hele bodypositivitybeweging kwam er dan ook eerst bij vrouwen en lijkt vooral daar te blijven.”

Het Duitse Curve Model Management is een van de weinige grote bureaus in Europa waar je curvy mannen kan boeken. “En dat gebeurt helaas nog niet vaak genoeg”, stelt David.

Bij grote Belgische agentschappen als Dominique Models, Flag Models, IMM en Jackie Lee zijn geen mannen met maat X(X)L terug te vinden, blijkt uit een zoekopdracht van onze redactie. Alleen het net opgestarte No Babes Agency, dat bewust inzet op meer inclusiviteit, lijkt de nood voor meer plussize mannelijke modellen in te zien. Zij zijn momenteel hard op zoek naar curvy mannen, want vind ze ook maar eens. Helemaal niet simpel, merkt het agency dat recent nog een zoekertje op hun sociale media deelde. Curvy vrouwelijke modellen zijn er dan weer genoeg: sommige agency’s hebben wél een aparte pagina voor zulke dames.

Quote Er bestaan meer dan genoeg zwaardere mannen die graag met mode bezig zijn, maar die het gevoel krijgen dat er voor hen geen plaats is. Moderedacteur David Devriendt

De mannen willen ook wat

Volgens 'Vogue’ ligt het probleem niet bij de castingdirecteurs en -bureaus. Wel bij het gebrek aan grotere maten in luxecollecties en een minimale vraag naar luxueuze mannenmode in grotere maten.

“Wie zegt dat?”, vraagt David zich luidop af. “We moeten onszelf misschien ook de vraag stellen waarom mannen met een maatje meer — zogezegd — geen luxemode dragen? Er bestaan meer dan genoeg zwaardere mannen die graag met mode bezig zijn, maar die het gevoel krijgen dat er voor hen geen plaats is. Terwijl het omgekeerde waar is: de modewereld maakt te weinig plaats voor hen.”

“Door de hele bodypositivitybeweging is het idee van een curvy vrouwenmodel sociaal meer aanvaard”, vervolgt David. “Maar mannen die wat voller zijn, worden nog steeds geridiculiseerd. Er is nog te weinig representatie voor mannen, waardoor ze minder snel naar de voorgrond treden”, zegt hij.

Dat er wel degelijk een markt is voor plussize mannelijke modellen en kleding bewijst ook een onderzoek van het Amerikaanse Coresight. In de Verenigde Staten alleen al is plussize kleding voor mannen meer dan 32 miljard dollar (30,4 miljard euro) waard. Dat komt neer op 21 procent van de totale Amerikaanse markt voor dameskleding.

Volledig scherm Niek en moderedacteur David. © Niek/NINA

Mannen in lingerie als grote voorbeeld

Dat meer curvy mannelijke modellen wel met open armen ontvangen zouden worden, bewees Rihanna met haar Savage x Fenty-campagne in 2020. Op de lanceringscampagne van de lingerielijn voor mannen was plussize model Steven G (Green) te zien. De collectie en de campagne met het model werden onder luid applaus onthaald: de lingeriecollectie was binnen de twaalf uur uitverkocht en de campagnebeelden met Green werden meer dan 300.000 keer geliket en 30.000 keer geretweet op Twitter. Het model heeft sindsdien al samengewerkt met enkele grote merken, waaronder Nike, Adidas en Lululemon.

Waar een wil is, is een weg

David Devriendt: “Hoewel deze problematiek deel is van een groter maatschappelijk probleem, kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat de modesector mannen met een maatje meer afbeeldt. De modewereld heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Ze bepaalt mee wat we in onze maatschappij als mooi beschouwen en hoe we als mens naar onszelf kijken.”

“De mode-industrie kan mannen met een maatje meer inzetten op de catwalk en de kleding ook in een grotere maat aanbieden”, benadrukt hij. “Daarvoor hebben ze middelen genoeg. Waar een wil is, is een weg.”

