Een kwart van de Belgen sterft aan een tumor. Diëtiste legt uit hoe je met de juiste voeding je kans op kanker verkleint

Nieuwe behande­ling voor baarmoeder­kan­ker vermindert overlij­dens­kans

De diagnose ‘gevorderde baarmoederkanker’ is een mokerslag. De prognose van de ziekte is slecht. Maar er is hoop: een nieuwe behandeling voor gevorderde of terugkerende baarmoederkanker toont veelbelovende resultaten. Dat heeft UZ Leuven vandaag bekendgemaakt. De patiënten die aan de behandeling deelnamen, liepen 30 procent minder risico op overlijden of verergering van de ziekte.

18 maart