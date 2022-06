Een kuur zonder seks en cafeïne voor betere eicellen, werkt dat?

“Het idee dat het je laatste kans zou kunnen zijn valt zwaar.” Kan je zomaar zwanger worden op je 39ste?

Realityster Astrid Coppens (39) is opnieuw in blijde verwachting. Het is duidelijk een trend om op latere leeftijd mama te worden, niet zelden dankzij de wetenschap. Maar tot wanneer kan een vrouw werkelijk gezond zwanger worden: is vijfendertig nog veilig? En vijfenvijftig dan? Welke risico’s zijn er verbonden aan zo’n zwangerschap op latere leeftijd? Dokter Arne Vanhie reageert. “Veertigplussers zijn verloskundig gezien hoogrisicozwangerschappen en hebben het vaak ook mentaal lastig.”

