Een fris glas rosé op het terras met vrienden, een gezellig glaasje rood voor de televisie of een volmondige ‘ja’ op de vraag “wit wijntje?” na een vermoeiende dag: het kan heerlijk deugd doen. Maar wist je dat ook baden in wijn bijzonder heilzaam is? Maak kennis met vinotherapie. “In de schil van de blauwe druif zit een krachtige antioxidant.”

Wijnliefhebbers opgelet, bij onze noorderburen kan je je binnenkort letterlijk onderdompelen in de godendrank. Twee Limburgse bedrijven slaan daarvoor de handen in elkaar. In het wellnesscentrum Thermae 2000 zullen baden gevuld worden met wijnpulp van de Monarchdruif, de druif waarmee wijndomein St. Martinus onder meer zijn ‘Olivier’-wijn maakt. Dat is niet alleen ecologisch gezien een slimme zet — de schillen en pitten van druiven krijgen zo een tweede leven als beautyingrediënt —, het is ook nog eens bijzonder gezond.

Ontstekingsremmend

“De Monarchdruif zorgt voor een prachtige kleurintensieve wijn”, vertelt Stan Beurskens, de eigenaar van St. Martinus. “Dit laatste heeft te maken met het schilcontact en juist dat maakt het baden in de pulp zo uniek en gezond. Er verschuilt zich namelijk een bijzonder stofje in de schil van de blauwe druif: resveratrol. Resveratrol is een krachtige antioxidant die de huid beschermt tegen vervuiling en de negatieve gevolgen van uv-straling." En dat is niet het enige: het stofje werkt ook ontstekingsremmend en voorkomt huidbeschadiging.

De wijnbaden bevinden zich op de top van de heuvel Valkenburgse Cauberg, waardoor het zicht op de groene omgeving niet min is. En helemaal mooi meegenomen: zodra de bubbels uitgaan, serveren je ze bij Thermae 2000 een glaasje Olivier-wijn. Slurp dus zeker niet van de pulp in het wijnbad, maar wacht geduldig op the real deal.

Stokpaardje van Caudalie

Vinotherapie is trouwens niet nieuw. Het is het stokpaardje van Caudalie. Dat beautymerk zag het levenslicht in 1993 en heeft zich gespecialiseerd in cosmetica op basis van polyfenolen van druiven en wijnstokken. Al in 1993 richtte Caudalie zijn eerste spa op in Bordeaux: Les Sources de Caudalie. Ondertussen kan je voor vinotherapie ook terecht in de kuuroorden van het merk die gesitueerd zijn in het Franse Port-Lesney in de Spaanse stad Bilbao en het Portugese Porto.

Thermae 2000 biedt hun wijnbaden aan als duo-experience: voor 99,95 euro vertoef je een uur lang in wijn.

