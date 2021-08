Een detoxkuur voor je oksels? Microbioloog ‘Dokter Oksel’ zet de voordelen ervan op een rijtje

Een detoxkuur voor je oksels, iemand? Ja, je leest het goed. Tegenwoordig kan je ook je oksels reinigen van afval- en gifstoffen die je lichaam binnendringen. Het goede nieuws is dat je er maar twee ingrediënten voor nodig hebt. Op TikTok zijn ze alvast fan en ook experts zijn enthousiast. “Een detox is beter voor de oksels dan een deodorant”, zegt microbioloog Chris Callewaert a.k.a. ‘Dokter Oksel’.

Dat er een detoxkuur bestaat voor je darmen, lever of nieren is al langer geweten. Maar ook je oksels verdienen de nodige aandacht. Daarom bestaat er nu ook zo’n kuur voor dat vaak vergeten plekje.



Okseldetox

Het belangrijkste doel van een detox is om het lichaam te reinigen van gifstoffen, ofwel ongewenste verontreinigende stoffen en bacteriën, zodat je je beter in je vel voelt. Op TikTok zien we wel vaker detoxkuren passeren, maar deze keer is de ‘okseldetox’ razend populair. Zo heeft de hashtag #armpitdetox momenteel al meer dan vier miljoen views behaald.

TikTokker Melodee Rose Miller ging viraal met haar video waarin ze uitlegt dat ze overstapte van een klassieke antitranspirant naar een natuurlijke deodorant. Maar van de geurtjes was ze nog steeds niet verlost. Daarom probeerde ze een detoxmasker voor haar oksels uit, gemaakt van klei en appelciderazijn. Het resultaat? De onaangename geurtjes verdwenen als sneeuw voor de zon.

(Lees verder onder de video.)

Is zo'n detoxkuur wel gezond? En moeten we onze oksels wel ‘ontgiften’? Chris Callewaert, microbioloog en onderzoeker aan de UGent, vindt van wel. Al jarenlang test hij remedies tegen okselgeur en onderzoekt hij waarom mensen zweten. Geen wonder dus dat hij de bijnaam ‘Dokter Oksel’ krijgt.

Het bekende masker dat TikTokkers massaal aanbrengen, is volgens professor Callewaert dé ideale remedie tegen ongewenste geurtjes. “We brengen heel wat artificiële, chemische ingrediënten aan onder onze oksels. Denk bijvoorbeeld aan deodorants die je misschien wel dagelijks gebruikt. Die chemicaliën kunnen weken of soms zelfs maanden aanwezig blijven op onze huid. Dus even detoxen is een uitstekend idee.”

Heilige combinatie

Maar hoe komt het nu dat klei in combinatie met appelciderazijn zo goed werkt? “Klei heeft een absorberende werking en helpt tegen oliën en opgestapeld vuil onder de oksels”, vertelt Callewaert. “Daarnaast heeft het een verzachtende en kalmerende werking. Het kan dus ook handig zijn na het scheren bijvoorbeeld.”

“Ciderazijn is een zuur en brengt de pH-waarde van de oksel naar beneden”, vervolgt Callewaert. Even ter opfrissing: een neutrale pH-waarde, ofwel zuurtegraad, ligt rond het getal zeven. Getallen lager dan zeven zijn zuur en hogere waarden zijn basisch. “De natuurlijke pH van onze huid is rond de vijf, dus iets aan de zure kant. Een deodorantstick heeft doorgaans een pH van tien of hoger en brengt het okselmicrobioom dus volledig uit balans. Ciderazijn doet net het omgekeerde en herstelt de zuurtegraad onder onze oksels.”

“Zuren zoals ciderazijn of citroensap zijn bovendien effectief tegen lichaamsgeur. Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat een masker geen geur toevoegt. Dit is eerder een soort grondige ‘wasbeurt’ voor de oksels. Als je dus fris wilt ruiken, kan je de detoxkuur combineren met een natuurlijke antitranspirant.”

Benodigdheden:

• 1 eetlepel groene klei of bentoniet (een beige poeder dat bestaat uit kleimineralen)

• 1 theelepel appelciderazijn

Stappenplan:

1. Meng de ingrediënten in een kommetje. Let op: gebruik hiervoor een houten lepel of eetstokjes en geen metalen lepel, want dit kan de klei deactiveren.

2. Smeer een laag van het goedje onder droge oksels en laat het vijf à tien minuten inwerken.

3. Verwijder het masker met een vochtige doek of spoel af onder de douche.

Tip: het is aangewezen om het detoxmasker voor gebruik even te testen. Breng een kleine hoeveelheid van het mengsel aan op je oksels en wacht twee volledige dagen af. Dat is meestal hoe lang het duurt voor uitslag zich ontwikkelt. Heb je geen last van uitslag? Dan kan je zonder zorgen je oksels detoxen.

@girl_in_the_green_room Day 2 of my armpit detox all I can say is it's working?!?! ##fyp ##lgbtq ##detox ##armpitdetox ♬ original sound - Summer Lamb

