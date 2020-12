Een detoxkuur tijdens de feestdagen: goed voor je lijf of niet? Diëtiste Sanne Mouha onthult hoe je het wél doet

Detoxen door enkele dagen niet veel meer dan sapjes of smoothies te consumeren: door popster Lizzo kwam het vorige week weer uitvoerig in het nieuws. Klinkt ook best interessant, je lichaam kunnen ‘ontgiften’. Zeker tijdens de feestdagen, wanneer we de ene na de andere copieuze maaltijd verorberen. Maar is een detoxkuur daar de beste methode voor? Of zijn er gezondere manieren om je lichaam de komende weken in vorm te houden? Diëtiste Sanne Mouha onthult haar favoriete ‘detox’-methodes. “Liever een dag vol feestmalen dan een vijfgangenmenu op een uur.”