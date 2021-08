“Duizenden euro’s heb ik geïnvesteerd, maar niks hielp.” Marie werd jarenlang geteisterd door acne, dermatoloog Ingrid geeft advies

Pieker jij ook altijd in bed? Dankzij ‘cognitive reshuf­fling’ slaap je in als een roos

16 augustus Je ligt in bed en wilt gaan slapen, maar blijft nadenken over die e-mail van je baas of je aankomende doktersafspraak. Hoe harder je probeert in te dommelen, hoe minder het lijkt te lukken. Adviezen zoals sporten, ademhalingstechnieken of een potje mediteren ken je wel, maar heb je al gehoord van cognitive reshuffling? Het werd bedacht door de Canadese wetenschapper Luc Beaudoin en zou het geheim zijn voor een goede nachtrust.