Duitse turnsters dragen geen traditionele strakke pakjes, maar lange broek tijdens EK. “Iedereen zou die keuze moeten krijgen”

Afgelopen weekend vond het EK turnen plaats in Basel, Zwitserland. Normaal gesproken dragen de vrouwen strakke turnpakjes, maar in de plaats daarvan werd dit keer bewust voor lange broeken gekozen. Als statement tegen seksisme. Belgische acro-gymnaste Nina Comhaire reageert: “Een klassiek turnpak kan inderdaad op de verkeerde plaatsen zitten en ongemakkelijk zijn.”

De outfits die turnsters traditioneel dragen, kan je nog het best vergelijken met een badpak. Het ziet er mooi uit, maar comfortabel is anders. Klassieke turnpakjes zijn al langer een punt van discussie. Ze worden gezien als onpraktisch omdat ze de neiging hebben omhoog te kruipen. Daarnaast is het niet aangenaam om er in allerlei verschillende houdingen in gefilmd te worden. Op trainingen worden er al langer broeken gedragen, bij wedstrijden echter alleen om religieuze redenen.

Om die reden koos Sarah Voss tijdens de openingsdag voor een turnpak met lange mouwen en lange pijpen. Ze wil een voorbeeld zijn voor andere turnsters, zodat die zich niet meer verplicht voelen om de typische kledij te dragen. “Ik voel me goed in deze outfit en zie er toch nog elegant uit”, schrijft ze op haar Instagrampagina. Landgenoten Elisabeth Seitz en Kim Bui kondigden ook al aan Sarah’s voorbeeld te zullen volgen.

Wij gingen polsen bij Nina Comhaire wat zij van de turnpakjeskwestie vindt. “Ik ben acro-gymnast en bij ons zijn lange broeken al een hele tijd toegestaan. Je ziet het misschien niet zo vaak, maar het mag wel. En er worden geen punten voor afgetrokken tijdens wedstrijden. Een turnpak is bijna exact hetzelfde als een badpak. Het kan soms op de verkeerde plaatsen zitten en ongemakkelijk zijn. Daarom vind ik dat je zelf moet kunnen kiezen of je een klassiek pakje draagt of eentje met lange pijpen.”

Blijkbaar voelt niet iedereen zich vrij om die keuze te maken, en trekken sommigen dus tegen hun zin zo’n strak, minuscuul pakje aan. Al valt die druk bij ons best mee, zegt Comhaire. “Het kan natuurlijk zijn dat sommige gymnasten worden aangesproken als ze een broek dragen in plaats van een pak. In die zin zou het zeker een statement kunnen zijn naar de Duitse gymnastiekwereld toe. Maar hier in België heb ik daar nog niet echt discussies over gehoord en ik heb er zelf ook nog geen problemen mee ervaren.”

“Persoonlijk vind ik lange broeken ook mooier. (lacht) Als ik al het geld van de wereld had, zou ik zeker graag een aantal lange turnpakken hebben. Turnpakken worden steeds duurder, dat is een lopende discussie in de acrowereld. Wat bij ons meestal ter sprake komt, is dus de prijs. (lacht) Want met lange pijpen of mouwen kost een pakje natuurlijk meer. Maar over het al dan niet dragen van het klassieke pakje zelf is nooit discussie geweest: iedereen krijgt vrij de keuze. En zo hoort het ook.”

