Drogen je lippen juist uit van lippenbalsem? En kunnen ze schadelijk zijn voor je gezondheid? Acht vragen beantwoord

Dermato­loog waarschuwt: “Mix van alcoholgel en koude zorgt voor nog meer huidproble­men”

30 november Een goeie handhygiëne is een van de voornaamste strijdmiddelen tegen het coronavirus. Met z’n allen aan de ontsmettingsalcohol en handzeep is dus de boodschap om gezond te blijven. Maar veelvuldig ontsmetten, zeker nu het buiten een pak kouder is, kan erg nefast zijn voor je handen. “Als je aanleg hebt voor eczeem en droge huid, versterkt alcoholgel die uitdroging nog meer”, aldus dermatoloog Jos Vanhee. Hij geeft advies om onze trouwe werkinstrumenten extra in de watten te leggen.