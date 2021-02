Dragen we binnenkort allemaal twee maskers? En is dat ook veiliger?

Loco voor eco: beautyre­dac­tri­ce Sophie test uit hoe haalbaar de ecologi­sche badkamer is

24 januari We zijn niet alleen bewuster bezig met wat we in ons lichaam stoppen, maar ook wat we erop smeren en welke gevolgen dat precies heeft voor ons en voor de planeet. Duurzaam is the way to go. Maar hoe handig is dat eigenlijk, zo’n groene badkamer? Beautyredactrice Sophie deed de test. “Uiteindelijk heb ik mijn haar drie keer met douchegel gewassen en mijn benen ettelijke keren ingesmeerd met conditioner voor ik eindelijk onthou welk stukje zeep voor wat dient. Hoe dat bij manlief verloopt, durf ik niet eens te vragen. Al heb ik dankzij zijn beenhaar (dat de jongste tijd verdacht zacht is) wel zo mijn vermoedens.”