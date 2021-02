‘Double masking’ is een trend, maar is het veiliger om 2 mondmaskers op elkaar te dragen?

In de Verenigde Staten doen steeds meer mensen aan ‘double masking’, of twee mondmaskers op elkaar dragen. Ondertussen is het opvallende fenomeen ook hier en daar bij ons te zien. Is het veiliger om twee mondmaskers te dragen? Of is het onnodig, laat staan onveilig? Viroloog Marc Van Ranst licht toe.

De inauguratie van Biden gaf ons niet alleen de meme met Bernie Sanders. In de Verenigde Staten startte het ook een trend om aan ‘double masking’ te doen. Een aantal van Bidens genodigden – waaronder dichteres Amanda Gorman – werden immers gespot met twee mondmaskers, vaak een combinatie van een chirurgisch of medisch masker met daar bovenop een stijlvol stoffen exemplaar. Sindsdien is ook president Biden himself soms in het openbaar te zien met twee maskers.

Dr. Anthony Fauci, Amerikaans viroloog en corona-adviseur van de president, doet zelf ook aan ‘double masking’. Volgens hem is het “gewoon logisch” om twee maskers te dragen, zegt hij aan NBC. “Mogelijks beschermt het beter, dus waarom zou je het niet doen?” Zeker nu nog besmettelijkere varianten van Covid-19 de kop op steken. Twee maskers bovenop elkaar zouden beter op je mond en neus aansluiten, en minder besmettelijke aerosolen doorlaten. Officiële richtlijnen rond ‘double masking’ van de Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) of de WHO zijn er echter niet.

In taxi’s, op treinen, op vliegtuigen

Ondertussen waait het fenomeen ook naar onze contreien over. Zo postte De Morgen-journaliste Katrin Swartenbroux op Twitter een filmpje van zichzelf op de trein, met twee stoffen mondmaskers aan. In een reply schrijft ze nog: “in mijn onderste masker zit een medisch filtertje, het bovenste is vochtafstotend.” ‘Double masking’ is ook het meest aangewezen op openbaar vervoer, schrijft The New York Times. In taxi’s, op treinen, op vliegtuigen: afgesloten plaatsen waar je extra bescherming kan gebruiken.

Is twee maskers dragen echt veiliger? En nodig? Viroloog Marc Van Ranst merkte de trend in Amerika ook op, maar raadt ‘double masking’ niet aan. “Het zal wel kloppen dat twee mondmaskers bovenop elkaar je omgeving net iets beter beschermen. De kans dat jouw besmettelijke aerosolen dan in de vezels van je masker blijven hangen, is wellicht groter. En het onderste masker zal mogelijks nog meer aansluiten op je gezicht. Maar één mondmasker beschermt echt al voldoende. Zeker een chirurgisch. Om dat meer ‘modieus’ te maken, kan je er gerust een stoffen mondmasker bovenop dragen. Maar het is zeker geen vereiste.”

Marc Van Ranst: ‘Grote nadelen’

Van Ranst wijst er ook op dat de nadelen van ‘double masking’ te groot zijn. “Bij het praten zal je met twee maskers niet meer verstaanbaar zijn. Je kan een claustrofobisch gevoel krijgen en het kan enorm warm worden onder die twee maskers. Dat maakt de kans dat je even je mondmasker zal willen afzetten, groter. En dát is gevaarlijk. Dan is een enkel mondmasker, waar je niet aan hoeft te frunniken, sowieso een pak veiliger. Wil je toch extra bescherming, stop dan een medische filter in je stoffen mondmasker. Of draag een FFP2-masker.”

Een enkel stoffen mondmasker is ook volgens de WHO nog altijd voldoende veilig voor iedereen jonger dan 60, zonder bijzondere gezondheidsproblemen, ook wat de nieuwe coronavarianten betreft. In sommige Vlaamse ziekenhuizen eisen ze wel dat patiënten en bezoekers een chirurgisch masker dragen, maar dan omdat stoffen mondmaskers vaak te weinig gewassen worden en zo een broeihaard van bacteriën kunnen zijn.