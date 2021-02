Doei, uitgroei: kapper verklapt hoe je ervoor zorgt dat je nooit meer een coronacoupe krijgt

Vlij jij je binnenkort - eindelijk! - in de kappersstoel neer? Dan kies je best voor een kapsel dat tegen een stootje - lees: lockdown - kan. Kapper Stijn Pellegrims legt uit hoe, met technieken zoals Face framing highlights, warme tinten en jawel, een botoxbehandeling voor je haren. Hij deelt zelfs het geheim van een kapsel dat nooit uit model raakt.

Ook de kappersafspraak steekt anno 2021 noodgedwongen in een ander jasje. Geen sappige roddels, want niemand die de voorbije maanden iets noemenswaardig heeft meegemaakt. Geen gezellig bijkletsmoment, want te midden van zo’n haardroger-concerto blijken die chirurgische mondmaskers naast corona- ook smalltalkproof. Zelfs geen slappe cappuccino - speculaasje gevaarlijk balancerend op de rand - want te allen tijde moet het masker opblijven. Gelukkig wél: een gloednieuwe coupe. Alleen, hoe kies je een kapsel dat niet alleen bij je past, maar eveneens eventuele vierde en vijfde golven overleeft? Een kapsel dat je instant doet stralen, maar ook weer mooi uitgroeit moest het nodig zijn? A la hair, comme à la guerre.

Belle au naturel

De trends zien er dit jaar anders uit, verklapt kapper Stijn Pellegrims. Normaal zouden we nu gebombardeerd worden met de opvallendste snits en felste kleuren. Dit jaar niet. Omdat er in de Verenigde Staten - waar het merendeel van visuals en fotowerk vandaan komt - niet op live modellen gewerkt mag worden. Maar voornamelijk omdat we allemaal een stuk voorzichtiger zijn, met het oog op mogelijke toekomstige lockdowns. ‘We zullen dit najaar vooral veel natuurlijke kapsels zien.’ Saai? Integendeel. ‘Natuurlijk betekent niet hetzelfde als monotoon. Door gericht met kleurnuances te werken kan je definitie en schwung aanbrengen, zonder dat je ooit een opvallende uitgroei zal zien.”

Wat snit betreft, zijn er twee kampen. “De ene helft is helemaal klaar om de schaar erin te laten zetten en er weer als zichzelf uit te zien. De anderen hebben tegen wil en dank vier maanden de tijd gehad om hun haren te laten groeien, en kunnen nu voor het eerst eens een totaal ander kapsel kiezen.” Tot welk kamp jij behoort, kies je uiteraard volledig zelf. Dankzij onderstaande tips zal het in elk geval nooit meer ‘Kamp Coronacoupe’ zijn.

Ultieme succesformule

Het geheim van een kapsel dat nooit uit model raakt? Een botte snit. Stijn Pellegrims: “Quasi alle kapsels waarbij je de schaar recht in de lokken zet, groeien mooi uit. Een botte bob of lob, bijvoorbeeld. Na vier maanden lockdown heb je met deze snit nog altijd een mooi schouderlang kapsel. Uitzondering op de regel is de froufrou: die laat je beter niet te bot knippen, eerder wat meer ‘gerafeld’. Door ongelijke plukjes te knippen kan je er veel meer kanten mee uit wanneer je haar langer wordt: van de hippe curtain bangs tot een zijscheiding.”

Strakke kapsels raadt hij af. “Een pixie of asymmetrische coupe ziet er prachtig uit in het begin, maar na een maand of twee ziet het er al snel verfomfaaid uit. Laagjes kunnen wel, maar vraag om ze pas onder de oorlel te laten starten. Kortere laagjes gaan - wanneer ze uitgroeien - volume creëren bovenop je hoofd, waardoor je het gevreesde helm-kapsel krijgt.”

Hou ook zeker rekening met de textuur van je haar, geeft de kapper nog mee. Dan valt het immers altijd goed, zelfs als het uitgroeit. “Voor fijn en slap haar is dat best een bob die ergens tussen kaaklijn en oorlel schippert. Heb je eerder dik haar met wat slag in? Dan kan je veel kanten uit: een bob of lob, maar net zo goed een shag - herken je aan de vele laagjes en warrige puntjes - of een opgeknipte carré. Wie dik haar of krullen heeft, spaart best zo veel mogelijk lengte en speelt vooral met laagjes.”

Coupe de champagne

Een nieuw seizoen, een nieuw kleurtje. Of toch niet? De schrik zit er goed in na menig Cruella De Vil-momentje. Al kan er met strategisch geplaatste highlights of kleuraccenten weinig misgaan, stelt Stijn Pellegrims ons gerust. “Als je je haar in één tint laat verven, groeit die kleur één blok uit. Dat valt op, zeker na vier maanden (lachje).” Al kan je ook heel natuurlijk verven. Face framing highlights en de trendy ‘money piece’-techniek, zullen de komende maanden erg populair worden, voorspelt hij. “Denk: highlights à la Rachel van Friends - waarbij vooral vooraan enkele plukjes opgelicht worden. De techniek is nu een stuk zachter dan in de jaren 90, en zal vooral mooi je gelaat omlijsten. Bovendien groeit het erg naturel uit: je lijkt gewoon wat blonder rond het gezicht.”

Onder anderen Beyoncé, actrice Margot Robbie en Kylie Jenner zijn al fan. De uitgesproken mèches en onderhoudsintensieve kleuren zoals platinablond zullen we veel minder zien, verwacht Pellegrims. “Geen wonder, die hebben de voorbije maanden allemaal rondgelopen met een Fantahoofd: een kapsel dat volledig geeloranje uitslaat. Haar heeft immers altijd de neiging om geel te kleuren nadat het ontkleurd is.”

Ook de koele, assige kapsels hebben hun moment de gloire gehad, en maken plaats voor warme tinten. “Kleuren als rosé, champagne en warmgoud zorgen voor een mooi, zonnig effect.”

Glanzende lokken

We hebben allemaal een zware periode achter de rug, dus vraag bij je kappersbezoek eens om een detoxbehandeling van de hoofdhuid. De voorbije maanden waren een opeenstapeling van stress en onzekerheid, en dat vertaalt zich naar de haren. Die worden sneller vet en zien er vaak doffer uit.” Dat heeft te maken met het feit dat we zo lang niet naar de kapper mochten, maar evenzeer met de hoofdhuid, vertelt Pellegrims. “Als een gevolg van stress gaat de hoofdhuid immers meer talg produceren, en raakt ze uit balans. Nochtans is een gezonde hoofdhuid net de basis van een mooi en gezond kapsel.”

Een balancerende detoxbehandeling werkt als een soort resetknop, om weer met een schone (en vooral gezonde) lei te beginnen. Ook de moeite waard? Een shine treatment, oftewel: botox voor je haar. “De haarschacht wordt als het ware geïnjecteerd met heldere pigmenten. Je haarkleur zal niet veranderen, het gaat wel heel veel glans toevoegen.”

Je ooit al eens afgevraagd hoe het komt dat zwart haar zoveel mooier glanst dan blond? Dat komt omdat donker haar meer pigment heeft, waardoor het licht beter weerkaatst. En dat is precies wat deze behandeling doet.

Gekapt! En nu?

Je hebt de deur van het kapsalon achter je laten dichtvallen - of waarschijnlijker: laten opstaan voor de ventilatie - en je bent dolgelukkig met je nieuwe kapsel. Hoe houd je die nu het langste mooi? Stijn Pellegrims: “Is het geverfd? Haal dan producten speciaal voor gekleurd haar in huis en vermijd alles met sulfaten, dat is zachter voor je haar én je hoofdhuid. En beperk de stylingtools tot een minimum, warmte zorgt ervoor dat je kleur sneller vervaagt. Wil je je haar vooral gezond en glanzend houden? Kies dan zeker voor producten met hydraterende ingrediënten om vocht toe te voegen. Dat kan met behulp van een conditioner of haarmasker, of -olie, maar tegenwoordig bestaan er ook dry conditioning spray die je lokken mooi glanzend houden zonder dat je het per se moet wassen.” En het kan gewoon van achter je thuiswerkbureau. Handig!

