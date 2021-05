Dit is het populairste beautymerk ter wereld (en het is belachelijk betaalbaar). Beautyredactrice Sophie gidst je doorheen het grote aanbod met moeilijke namen

Goede skincare hoeft niet duur te zijn. Of dat is toch wat het Canadese merk ‘The Ordinary’ ons belooft. En dat werpt zijn vruchten af, want ondertussen mogen ze zich met 37 miljoen zoekopdrachten per jaar ’s werelds populairste beautymerk noemen. Beauty redactrice Sophie maakt je wegwijs doorheen hun bestverkopende producten. Noodzakelijk, want door het gigantische aanbod en de moeilijke wetenschappelijke benamingen is het gissen naar welk serum of smeersel jij nodig hebt.

Een opmerkelijke titel, zeker als je weet dat het merk pas in 2016 het levenslicht zag. Al is het ook weer niet zó verwonderlijk, want ze brengen de beste ingrediënten tot in je badkamer en dat voor prijzen die rond de tien euro schommelen. “Klinische producten met integriteit,” lezen we op de website. En dat is exact waar het merk voor staat: geen zware, luxueuze potten, maar minimalistische flesjes uit gerecycleerd plastic. Geen exotische stoffen die peperduur zijn en een lange weg moeten afleggen, maar simpele ingrediënten met een wetenschappelijk bewezen werking. Geen celebrities die als gezicht van hun merk riante bedragen vragen, maar eenvoudige marketing die ze dan nog eens gewoon zelf doen, via hun social media. Kortom: ze doen er alles aan om de kosten laag te houden, en dat wérkt.

Zo sleepten The Ordinary al tal van beauty-awards in de wacht, en prijken hun producten in badkamers over de hele wereld. Ondertussen is hun gamma al zo uitgebreid dat ze naast skincare ook zonnebescherming, haarproducten en make-up verkopen. Eén probleem: hun lijn is tegenwoordig zó omvangrijk - en hun producten dankzij hun no-nonsense aanpak zó wetenschappelijk en sec getiteld - dat velen niet weten waar te beginnen. Geen nood: wij helpen graag een handje, en lijstten hun absolute bestsellers op.

Niacinamide 10% + Zinc 1%, 6 euro bij &Other Stories

Goed voor? Roodheid, pigmentvlekken en puistjes.

Wat doet het? Niacinamide (vitamine B3) is hét it-ingrediënt van het moment. Niet zo gek, want het werkt kalmerend, ­reguleert talg, ­versterkt de huidbarrière en heeft ontstekings­remmende eigenschappen. Bovendien heeft het een licht exfoliërend effect waardoor het op lange termijn voor een gladdere en meer stralende huid zorgt. De combinatie met zink - dat eveneens ontstekingsremmend én ontsmettend werkt - is uitermate geschikt voor de onzuivere huid.

Hoe gebruik je het? Breng ’s ochtends en ’s avonds aan na het reinigen en voor je dag- of nachtcrème. Let op als je vitamine C gebruikt: de twee werken niet zo goed samen. Laat voldoende tijd tussen, of wissel af (’s ochtends vitamine C, ’s avonds niacinamide).

Natural Moisturizing Factors + HA, 5,95 euro bij lookfantastic.nl

Goed voor? Hydratatie, droge plekjes, huidherstel

Wat doet het? Natural Moisturizing Factos slaat op een verzameling van ingrediënten die het buitenste laagje van de huid beschermen, hydrateren en versterken. In dit geval slaan aminozuren, vetzuren, urea en ceramiden de handen in elkaar om de huid zacht en gevoed te houden. HA is de afkorting van hyaluronzuur (hyaluronic acid), een stofje dat tot duizend keer zijn gewicht in vocht kan vasthouden, wat het ideaal maakt voor volume en hydratatie.

Hoe gebruik je het? Gebruik ’s avonds na je serum, of gewoon wanneer je merkt dat je huid extra hydratatie kan gebruiken.

Hyaluronic Acid 2% + B5, 6,75 euro bij beautybay.com

Goed voor? Hydratatie, fijne lijntjes

Wat doet het? In dit product vinden we opnieuw de lichaamseigen stof hyaluronzuur. Niet zo vreemd, want het ingrediënt houdt niet alleen uitstekend vocht vast (hallo, hydratatie), het kan ook fijne lijntjes verminderen en de elasticiteit verbeteren. Ook vitamine B5 (panthenol) is een uitstekende vochtinbrenger.

Hoe gebruik je het? Hyaluronzuur werkt het beste werkt in een vochtige omgeving. Gebruik na het reinigen, en volg met een crème die ingrediënten bevat die een laagje op de huid leggen, zodat er geen vocht kan ontsnappen.

AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution, 7,20 euro bij theordinary.deciem.com

Goed voor? Egale teint, gelijkmatige textuur, glow, pigmentvlekken, puistjes

Wat doet het? AHA staat voor alpha hydroxy acids en is eigenlijk de verzamelnaam van een groep fruitzuren. Ze exfoliëren de huid en stimuleren de celvernieuwing. Bij een concentratie van 5% of hoger zie je al dat de vochtbalans zich herstelt, fijne lijntjes afnemen en de aanmaak van collageen gestimuleerd wordt. Bij een concentratie van 8% kan glycolzuur oppervlakkige pigmentvlekken aanpakken. BHA is de afkorting van beta hydroxy acids. Deze verwijderen eveneens dode huidcellen maar kunnen dieper in de poriën indringen, waardoor ze ideaal zijn in de strijd tegen puistjes.

Hoe gebruik je het? Reinig de huid en dep deze droog. Vervolgens breng je de formule aan op je gelaat, nek en decolleté. Laat maximum 10 minuten inwerken en spoel af met lauw water. Niet vaker dan twee keer per week gebruiken, enkel ’s avonds. Liever niet gebruiken als je nog nooit eerder fruitzuren aanbracht, of je van nature een gevoelige huid of rosacea hebt. Ga de volgende dag niet zonder SPF de deur uit.

Azelaic Acid Suspension 10%, 7,95 euro bij De Bijenkorf

Goed voor? Egale teint, vette huid, pigmentvlekken, littekentjes na acne

Wat doet het? Azelaïnezuur is een antioxidant dat helpt om zonneschade te neutraliseren, helpt bij een teveel aan talg en daarnaast hydrateert en verzacht. Onderzoek toonde aan dat het een ophelderende werking heeft, waardoor het een mooie glow geeft én oppervlakkige pigmentvlekjes vermindert.

Hoe gebruik je het? ’s Ochtends aanbrengen op een gereinigde huid, ’s avonds als laatste stap voor het slapengaan.

“Buffet”, 16,99 euro bij Asos

Goed voor? Huidveroudering

Wat doet het? Dit product heeft als enige geen wetenschappelijke naam. De inspiratie ze bij andere merken, die hun producten al eens durven vergelijken met een buffet omdat ze een verzameling aan ingrediënten aanbieden. In deze specifieke cocktail vind je tal van peptiden, aminozuren en hyaluronzuurcomplexen die samen op verschillende aspecten van huidveroudering werken.

Hoe gebruik je het? ’s Ochtends en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde huid. Aandachtspuntje als je vitamine C gebruikt: in dat geval wissel je best af.

Glycolic Acid 7% Toning Solution, 10,50 euro bij Douglas

Goed voor? Doffe teint, onregelmatige textuur

Wat doet het? Glycolzuur behoort tot de fruitzuren of AHA’s, en is vooral geschikt voor de verouderde of droge huid die niet gevoelig is. Naast het gladstrijken van rimpels en fijne lijntjes helpen AHA’s immers ook bij een ruwe textuur en helpen ze bij het vasthouden van vocht. Omdat glycolzuur wateroplosbaar is en van alle fruitzuren de kleinste molecuulgrootte heeft, kan het dieper in de huid doordringen.

Hoe gebruik je het? Gebruik enkel ’s avonds, na het reinigen en op een droge huid. Niet afspoelen. Waarschuwing: door de kleine molecuulgrootte kan glycolzuur wat meer irriteren. Bovendien maakt het je huid gevoeliger voor de zon. Geef je huid in het begin dus zeker de tijd om langzaam te wennen en gebruik altijd een SPF. Liever niet gebruiken bij rosacea.

Caffeine Solution 5% EGCG, 6,61 euro bij feelunique.com

Goed voor? Donkere kringen en wallen

Wat doet het? Cafeïne werkt vochtafdrijvend, waardoor het vochtophopingen onder de ogen kan helpen verminderen. EGCG staat voor Epigallocatechin Gallatyl Glucoside, dat eveneens zwellingen onder de ogen zou aanpakken.

Hoe gebruik je het? Masseer een kleine hoeveelheid op de oogcontour, zowel ’s ochtends als ’s avonds.

