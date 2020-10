Diepvriesfrieten gezonder dan yoghurt? Voedingswetenschapper bekijkt hoe bruikbaar de Nutri-Score echt is

“Ik ben afgekickt van suiker en Instagram”: de gezonde gewoontes van Qmusic-dj Jolien Roets

15 september Of ze nu aan het werk is als dj bij Qmusic, op een feestje achter de draaitafels staat of thuis haar kittens Kim en Kanye entertaint, Jolien Roets (35) lijkt altijd te bruisen van energie. Ze onthult de drie gezonde gewoontes die haar sprankel in stand houden. “Die extreme drang naar zoet die ik vroeger had, is nu weg. Witte chocolade vind ik niet eens meer lekker.”