Deze spectaculaire oogcrème doet zelfs de extreemste wallen in 3 minuten verdwijnen, hoe werkt het en is het veilig? 3 huidexperten lichten toe

Een crème die je wallen in 3 minuten doet verdwijnen, het klinkt net iets te mooi om waar te zijn. Maar de beelden van onderstaand TikTok-filmpje liegen er niet om: het is effectief zo. Het gaat om een oogcrème van het merk Peter Thomas Roth die momenteel overal uitverkocht is. Wij gingen horen bij drie huidexperten hoe dat kan en wat ze van de - nogal uitvoerige - ingrediëntenlijst vinden.

Dankzij TikTok-gebruiker @Trinidad1967 is de Instant FIRMx Eye Temporary Eye Tightener van Peter Thomas Roth momenteel een van de meest begeerde beautyproducten. Zij uploadde een video waarin ze de oogcrème aanbrengt en dat overtuigde miljoenen - letterlijk, de video heeft bijna 25 miljoen views - kijkers van de doeltreffendheid van het product. De 58-jarige bezit van nature namelijk een paar wallen om ‘U’ tegen te zeggen. En je ziet ze letterlijk als sneeuw voor de zon verdwijnen na het aanbrengen van slechts een kleine hoeveelheid crème. Kijk zelf maar.

“Na mijn operatie voor gewichtsverlies kreeg ik gigantische wallen. Soms huil ik als ik ’s ochtends mijn gezicht in de spiegel zie. Maar dankzij deze crème blijven de wallen weg voor de rest van de dag”, zegt ze erover in de video.

Wat zit er dan precies in die crème dat ie zulke magische effecten heeft, en wel op amper drie minuten tijd? Wij vroegen twee dermatologen en een huidverzorgingsexpert om de ingrediëntenlijst onder de loep te nemen. Volgens ‘skinfluencer’ Carolien Hoof zien de bestanddelen er prima uit. “Er zitten geen irriterende, uitdrogende of comodogene (ingrediënt met de neiging om de talgkliertjes te verstoppen, red.) ingrediënten in. Wel zit het vol antioxidanten en hydraterende bestanddelen, waardoor de crème een verhelderend effect heeft en tekenen van ouderdom kan tegengaan. Ik geloof ook dat de bestanddelen de donkere kleur onder je ogen kunnen aanpakken.”

Dermatoloog Thomas Maselis wordt niet warm, noch koud van de Eye Tightener. “Zoals je ziet aan de lijst, bevat het product zeer veel ingrediënten. Wat ze vooral doen is de doorbloeding verbeteren, ontstekingen afremmen, hydrateren, de opperhuid doen toenemen, de huid verdikken en verhelderen of zelfs verbleken.” Klinkt goed, maar toch moeten we opletten, zegt Maselis. “Dit product bevat veel bewaarmiddelen, dus mensen met een parabenenallergie vermijden het best. Het bevat ook heel wat plantenextracten waarvan ik de werking niet ken. Al bij al lijkt het me oké voor een tijdelijk strakkere, helderdere look, maar op lange termijn smeren zou ik niet aanraden.”

Esthetisch dermatoloog Dagmar Ostijn geeft mij tot slot een verklaring voor de extreem snelle en doeltreffende werking van de crème. “Het product bevat natriumsilicaat, een lijmachtige stof die als het ware een film legt op de huid. Eens het opdroogt, wordt je huid er tijdelijk door opgespannen. Natriumsilicaat wordt vaak in cement en ontstoppers gebruikt. Het is niet zo heel gezond voor de huid, integendeel, het kan zelfs gevaarlijk zijn.”

“Maar", zegt Carolien Hoof. “Natriumsilicaat zit wel in meer huidproducten, als buffer om de zuurtegraad te regelen. Wel klopt het dat de concentratie in dit product aan de hoge kant is. In het algemeen zou ik aanraden om coolpacks of een jade roller die in de diepvries heeft gelegen te gebruiken als je je wallen wilt doen ontzwellen.”

Een eenduidig antwoord op de vraag of de oogcrème van Peter Thomas Roth veilig is om te gebruiken, is er dus niet. Feit blijft dat de resultaten indrukwekkend zijn, of dat nu te wijten is aan eenzelfde ingrediënt dat in cement wordt gebruikt of niet. Aan jou nu om af te wegen wat je precies voor dat effect over hebt.

De Instant FIRMx Eye Temporary Eye Tightener kost 38 dollar, omgerekend zo’n 32 euro, maar is momenteel overal uitverkocht.

