Dermatoloog zet verschillende soorten acne op een rij. “Na de correcte diagnose was ik op twee maanden volledig puistjesvrij”

Beautyre­dac­tri­ce Sophie (30) heeft nu een mooiere huid dan toen ze 20 was. “En dat heeft alles te maken met de juiste reinigings­rou­ti­ne”

21 januari “Een goed begin is het halve werk.” Als NINA’s beautyredactrice Sophie één ding van vaderlief geleerd heeft, is het dat. Al had hij nooit gedacht dat Sophie zijn ouderlijke wijsheid vooral in de badkamer zou toepassen. Dankzij vaders wijsheid ziet Sophies huid er op de vooravond van haar dertigste verjaardag beter uit dan toen ze twintig was. “Door je huid te reinigen, voorkom je een doffe teint, puistjes en huidveroudering.” Samen met Jetske Ultee, experte in cosmetische dermatologie, doet Sophie uit de doeken hoe en met welke producten je je huid schoon, en zo ook stralend gezond houdt.