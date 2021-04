Dermatoloog verklapt de impact van stress op de huid: “Na een vermoeiende werkdag zijn de fronsrimpels duidelijker zichtbaar”

Mijn man kan nog regelmatig naar toneel. Een paar keer per week verandert onze woonkamer immers in de opvoering van een dramatische monoloog. Titel: ‘De Stressprinses’. In de hoofdrol: moi. Nu zat stress altijd al in kleine hoekjes, maar sinds de intrede van COVID-19 heeft ons appartement opvallend veel weg van een veelhoeking labyrint. Te veel werk, te weinig werk, thuiswerk. Paaspauzes, raamreizen richting kust en een meimaand die bulkt van de onzekere restaurantreservaties. De één gaat er productief mee om en kanaliseert al die spanning en onzekerheid in creatieve hobbyprojecten genre aquarellen of pottenbakken. De ander snauwt al eens per ongeluk haar knuffelcontact af en ontdekt verder vooral een gevoel voor dramatiek.