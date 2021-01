Dermatoloog van Beyoncé onthult de juiste volgorde om je huidverzorgingsproducten aan te brengen

Je gelaat verzorgen? Daar komt tegenwoordig meer bij kijken dan wassen met water en een crèmepje smeren. Reiniger, toner, dagcrème, serum, olie, zonnecrème: onze badkamerkast is goed gevuld. Maar die dingen zomaar op je gezicht kwakken, doe je beter niet. “Voor het beste resultaat moet je die producten in de juiste volgorde aanbrengen”, dixit dr. Harold Lancer, de dermatoloog van Beyoncé.

De basics kennen de meesten van ons. Eerst reinig je je gezicht, daarna verzorg je het met een dag- of nachtcrème. Maar zodra er een serum – of twee – bij komt kijken of andere smeersels, wordt het complexer. Blijft je dagcrème de laatste stap? Gaan de serums ertussenin, erbovenop of er achterna? Hoe meer producten je gebruikt, hoe belangrijker het wordt dat je ze juist, in samenwerking met elkaar, aanbrengt.

Dat pleidooi brengt ook Harold Lancer. De beroemde dokter uit Beverly Hills is zo'n beetje de dermatoloog van de sterren. Zijn klanten: Margot Robbie, Kim Kardashian en Beyoncé, onder meer. “Elke huid heeft specifieke zorgen nodig. Je moet dus je eigen ‘skincarecocktail’ creëren”, zegt hij aan magazine Glamour. “Maar de producten in die cocktail moet je wel in de juiste volgorde aanbrengen, wil je de beste resultaten. Als je een product al een tijdje gebruikt en het doet niks voor je, breng je het misschien verkeerd aan, of in de verkeerde volgorde.”

De gouden regel

De gouden regel? Ga van dun naar dik. “De ‘dunste’ producten, zoals serums of andere vloeibare verzorgingen, breng je eerst aan”, zegt Lancer. Zo kan je huid die producten optimaal absorberen voor je er dikkere crèmes op smeert. Dunne producten geraken immers niet door de barrière van een dikkere crème. Als je een serum na een dikke crème aanbrengt, kan het product dus mogelijks minder goed z’n werk doen.

Zonnecrème is een uitzondering. Welke textuur ook, die moet je laatst aanbrengen, benadrukt Lancer. Zelfs na je make-up. Je zonnecrème moet immers als bovenste laag de zonnestralen tegenhouden.

Serums combineren

Wat dan als je meerdere serums hebt? Opnieuw is de textuur de sleutel. Serums op waterbasis breng je aan voor serums op oliebasis. En als je serums dezelfde textuur hebben, breng je eerst het serum met het meest actieve ingrediënt aan, of met het ingrediënt dat het meeste doet voor je huid. Bestrijd je vooral acne, dan gaat je serum met salicylzuur eerst. Vind je anti-aging belangrijk, dan krijgt je serum met vitamine C voorrang.

Sommige producten combineer je trouwens beter niet. Veel hangt af van de specifieke formules, maar in het algemeen is het geen goed idee om retinol (vitamine A) en zuren (glycolzuur, melkzuursalicylzuur,...) te combineren: twee zulke krachtige ingrediënten samen kunnen je huid gaan irriteren. Hetzelfde geldt voor retinol en benzoylperoxide (vaak gebruikt tegen acne).

Jouw cocktail creëren?

Zeker als je een gevoelige huid hebt, is het een goed idee om nieuwe huidverzorgingsproducten langzaam te introduceren. Smeer nieuwe producten eerst ’s avonds, twee keer per week en daarna frequenter. Alleen als je huid een tijd goed reageert, kan je een nieuw product integreren.

Een voorbeeld van een goede ochtendroutine? Eerst reinig je je huid, eventueel gevolgd door een toner. Die kan zuren bevatten, dus skip de toner als je nog vitamine A zal gebruiken. Daarna breng je vitamine C en, als je wil, een tweede actief ingrediënt aan. Om af te sluiten met een verzorgende dagcrème, die al die ingrediënten in je huid doet dringen. En tot slot de zonnecrème.

Je avondroutine? Die ziet er ongeveer hetzelfde uit, minus de zonnecrème en met meer ruimte voor krachtige ingrediënten. Dubbel reinigen is ook een goed idee, zeker als je make-up droeg. Daar start je mee, gevolgd door een optioneel product met een actief ingrediënt, bijvoorbeeld salicylzuur of hyaluronzuur. Maar als je huid gevoelig is, skip je die stap beter. Daarna is een product met vitamine A op zijn plaats en tot slot je nachtcrème. Die mag rijker en dikker zijn dan je dagcrème.

Variatie mag, als je voelt dat je huid het nodig heeft. “In de zomer is je zonnecrème of serum misschien al voldoende voedend en kan je je dagcrème laten vallen”, zegt Lancer. Merk je dat je huid gevoelig is, dan kan je tijdelijk een product met een krachtig ingrediënt droppen of minder frequent gebruiken.