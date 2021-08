Dermatologen van UZ Gent ontwikkelen app die je exact vertelt hoeveel zalf je moet smeren bij huidaandoening

Stel: je krijgt een zalf voorgeschreven van de dokter, zonder duidelijke instructies. Je haalt de bijsluiter boven, maar ook die is niet erg verhelderend. Smeer je best een dikke of een dunne laag? Moet de zalf enkel op de probleemzone, of ook errond? Met de nieuwe ‘Cream Calculator’-app, ontwikkeld door dermatologen van het UZ Gent, weet je vanaf nu precies hoe je moet smeren.