De zin en onzin van vitamine-infusen, de nieuwste hype om je gezondheid een opkikkertje te geven: “Topfitte mensen komen niet bij ons langs”

Bye bye (di)eetregels: intuïtief eten is de nieuwe trend waarbij je eet wat en wanneer je wilt

7 januari Deze stroming binnen de voedingsleer gooit alles dat we geleerd hebben overhoop. Zo bestaat er geen goede of slechte voeding, mag je eigenlijk gewoon alles eten, is er geen vast eetuur, noch een minimum of maximaal aantal maaltijden. Klinkt goed! Cartooniste Eva Mouton deelde op haar sociale media al dat ze aan intuïtief eten doet, binnenkort jij ook? Mindset-diëtiste Alessia Couvreur vertelt ons alles dat we moeten weten over deze strekking binnen de voedingsleer. “Frietjes, koeken, chocolade, het wordt allemaal aantrekkelijker door tegen jezelf te zeggen dat je het niet mág eten.”