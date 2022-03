De ziekte die Jada Pinkett-Smith kaal maakt trof ook Mieke. “Mensen kijken alsof ik een groene hanenkam heb”

Celebrities Echte klap of in scène gezet? Hevige ruzie tussen Will Smith en Chris Rock lijkt geen opgezet spel te zijn

Drama op de 94ste editie van de Oscars. De awarduitreiking werd volledig overschaduwd door een hevige ruzie tussen Will Smith (53) en Chris Rock (57). Smith verkocht Rock een rake klap en schold hem uit nadat de presentator een mop maakte over Jada Smith, de echtgenote van de acteur. Dé vraag die op ieders lippen rust: gaat het om een echte klap of is het hele voorval in scène gezet?

