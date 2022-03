De opmars van dikactivisme: “We promoten geen obesitas, maar willen gelijke rechten voor dikke mensen”

Het is Wereld Obesitasdag, een dag die aandacht vraagt voor zwaarlijvigheid. Niet toevallig is vandaag ook de nieuwe actiegroep ‘Dik voor Mekaar’ gelanceerd. De oprichters hebben een duidelijke missie. “Wij dromen van een wereld waarin dikke mensen gelijkwaardig behandeld worden, zonder schaamte en zonder constante druk te voelen om af te vallen of hun lichaam te veranderen.”

Op vrijdag 4 maart is het startschot gegeven voor de nieuwe community ‘Dik voor Mekaar’. Die dag is niet toevallig gekozen, want het is ook Wereld Obesitasdag. In verschillende landen wordt er dan met een vergrootglas gekeken naar mensen met overgewicht. Een stempel waar nog steeds veel stigma’s aan hangen. En het is hoog tijd dat die de wereld uitgaan.

Een veilige haven

Juist om die reden is ‘Dik voor Mekaar’ in het leven geroepen. Het wil een veilige haven zijn voor dikke mensen, een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten zonder vooroordelen van anderen. Tijdens online activiteiten, bijvoorbeeld, maar ook tijdens praatgroepen en evenementen.

Bovenal wil het fatshaming en discriminatie een halt toeroepen. “Dikke mensen zijn geen probleem dat opgelost moet worden”, zo kunnen we lezen op de site. “Nu hebben dikke mensen geen gelijkwaardige toegang tot alle aspecten van onze maatschappij. De oplossing daarvoor is niet dat we moeten afvallen of ons lichaam moeten veranderen, maar dat het stigma en de discriminatie stopt.”

Quote Het is moeilijk om van je lichaam te houden in een samenle­ving die je niet accepteert. Marijne Van Boeckel

Een van de oprichtsters is Marijne Van Boeckel. Zij vertelde eerder aan nina.be waarom ze een voorvechter is van fat acceptance. “Veel mensen zien fat acceptance als het promoten van obesitas. Maar dat is helemaal niet het geval”, benadrukt Marijne. “Het gaat om gelijke rechten voor dikke mensen. Dat we op een correcte manier gerepresenteerd worden, dat we op een evenwaardige manier geholpen worden bij de dokter als slanke mensen. Fat acceptance gaat verder dan bodypositivity. Want het is moeilijk om van je lichaam te houden in een samenleving die je niet accepteert.”

Het woord ‘dik’ terugclaimen

Marijne staat in de frontlinie van de fat acceptance-beweging in België. En ze is niet alleen: er zijn steeds meer vrouwen die af willen van de negatieve lading rond vetrollen. Een van hun doelstellingen is het woord ‘dik’ terugclaimen. Ook voedingswetenschapper Karolien Olaerts pleit ervoor om het opnieuw als neutraal begrip te gebruiken. “Ik had een tijdlang overgewicht — een medische term die ik liever niet meer gebruik”, zegt de vrouw achter Karola’s Kitchen. “De connotaties die het woord dik heeft zijn verschrikkelijk: je bent zogezegd mislukt, onaantrekkelijk, lui, ongedisciplineerd. Zelfs onhygiënisch! Dat zit enorm diep geworteld.”

Quote Een derde van de obese mensen zijn metabo­lisch perfect gezond. Een derde van de slanke mensen zijn dat niét. Voedingswetenschapper Karolien Olaerts

“Het stigma rond dik zijn is hardnekkig aanwezig, zelfs in de gezondheidszorg”, kaart Karolien aan. “Maar iedereen, ongeacht het aantal kilo’s op de weegschaal, verdient het om de gepaste zorg te krijgen. Dikke mensen die naar de dokter of kinesist gaan, krijgen te horen dat ze eerst moeten afvallen. Er wordt vaak niet eens verder gekeken of geluisterd. Ze worden niet voldoende en niet snel genoeg geholpen, met soms afschuwelijke gevolgen. Of neem nu het fertiliteitstraject: je mag pas deelnemen als je BMI onder een bepaalde grens zit.”

Volledig scherm Karolien Olaerts. © IrmyPhotography

“Ik hoop oprecht dat we daarop zullen terugkomen. Liever gisteren dan vandaag. Een derde van de obese mensen zijn metabolisch perfect gezond: ze hebben een perfecte cholesterol, een ideale bloeddruk. Kortom, er is geen vuiltje aan de lucht. Een derde van de slanke mensen zijn dat niét. We moeten af van de visie dat slank gelijk is aan gezond. Want dat is niet alleen nadelig voor dikke, maar ook voor dunne mensen. Veel gezondheidsproblemen blijven ook bij slanke mensen zo veel langer dan nodig onder de radar. Maar laat me duidelijk zijn: het zijn in het bijzonder dikke mensen die de dupe zijn van dit systeem.”

Meer info over ‘Dik voor Mekaar’ vind je op de website.

