De nieuwe beauty-vijand heet ‘tech neck’: hoe thuiswerken voor vroegtijdige rimpels kan zorgen

Thuiswerk ergonomie

De toename van het thuiswerk leidt tot aanzienlijk meer nek-, rug- en schouderklachten, zo maakte IDEWE een paar maanden geleden bekend. Eén van de oorzaken volgens de dienst voor preventie en bescherming op het werk? Een slecht ingestelde bureaustoel of werktafel. Want ergonomie op de thuiswerkplek laat behoorlijk te wensen over. Waar we op kantoor vaak dubbele computerschermen, een aangepaste bureaustoel en opgehoogde werktafel tot onze beschikking hebben, is dat thuis wel even anders. Daardoor zitten we veel meer onderuitgezakt, gebogen en dwingen we ons lichaam in een houding die eigenlijk helemaal niet zo gezond is.