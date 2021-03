“De matchamaffia verkoopt C-klasse matcha aan A-klasse prijzen”. Zo zie en smaak je het verschil

“Letterlijk vertaald betekent matcha: gepoederde thee”, steekt matcha-expert Delphine Schou van Matcha The Green Gold van wal. “Het komt niet van een matchaplant, maar van een plantensoort die ook wordt gebruikt voor groene thee: camellia sinensis. De plant wordt vooral geteeld in Japan, volgens een arbeidsintensief proces. Vier weken voor de oogst worden de theeplantages bedekt met een zeil dat maar tien procent zonlicht doorlaat. Daardoor zal de plant het gebrek aan zonlicht compenseren, door bladgroen en aminozuren op te slaan in de blaadjes. Wanneer de tijd rijp is, worden de bovenste, jonge blaadjes met de hand geplukt en daarna gestoomd. Dit zijn de blaadjes die matchapoeder leveren van de allerbeste kwaliteit, ook A-klasse matcha of ceremoniële matcha genoemd, naar de Japanse theeceremonies waarin enkel dit soort matcha wordt gebruikt.”