De helende kracht van natuur: deze 12 smaakmakers kunnen je gezondheid bevorderen

(W)onderbroek? Redactrice Roxanne test 5 menstrua­tie­on­der­broe­ken uit: “De goedkoop­ste is eigenlijk de beste”

2 oktober Period panties of menstruatieonderbroeken komen steeds meer onder de aandacht. Het is een duurzame oplossing voor tampons en maandverband, en zouden je maandstonden een stuk zorgelozer maken. Geen lekjes, geen geurtjes, één onderbroek to rule them all. Werkt zo’n slipje echt? En is het de moeite om te kopen? Voor de meeste panties betaal je zo'n dertig euro, en je hebt er meerdere van nodig. Een serieuze investering dus. Redactrice Roxanne testte vijf onderbroeken van Thinx, Modibodi en Femtis uit, en deelt haar eerlijke mening. “Voor ik de onderbroeken ontdekte, had ik het élke keer zitten: vlekken op mijn onderlaken, broek, zelfs op stoelen of banken, en dat in het openbaar.”