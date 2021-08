De gezonde gewoontes van Radio 1-stem Layla El-Dekmak: “Voltijds werken aan dit ritme? Nee. Het leven is daar te mooi voor”

OPROEP. Wil jij je wel laten vaccineren, maar je mama, papa, zoon of dochter niet?

27 juli Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, of toch op zijn minst overtuigd om zich te laten vaccineren. Toch blijven sommigen sceptisch om zich te laten prikken. Wat als je samenwoont met iemand die het vaccin niet wilt? En wat als die persoon jouw mama of papa, zoon of dochter is? NINA is op zoek naar mensen die hierover willen getuigen.