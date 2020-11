De gezonde gewoontes van Annemie Struyf: “Donkere chocolade vind je altijd in mijn koelkast”

Slecht slapen, behalve buiten: “Naar de geluiden van het bos luisteren en je laten wegglijden in een diepe slaap … zalig!”

“Ik heb een vakantiehuisje in het zuiden van Frankrijk, waar ik deze zomer twee maanden verbleef. De eerste helft van juli waren mijn kinderen op bezoek. Ik heb er vijf, dus dat is een hele bende. Omdat mijn dochter Josefien en haar lief het te druk vonden in huis, hebben ze hun tentje opgezet in de tuin. Na een week vertrokken ze weer, maar dat tentje lieten ze staan. Het was erg warm en ’s nachts koelde het niet bijster veel af in huis. Daarom besloot ik een nacht buiten te slapen. Ik sliep als een roos en ben er de hele zomer blijven ‘plakken’. Het geheim? Er lag een échte matras in mijn tent. Want dat is meestal het oncomfortabele van kamperen, hè, dat je op een matje ligt of op een luchtmatras die dan halverwege de nacht leegloopt.”