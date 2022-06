Dé fitnesshype van het moment: daarom zweren sporters massaal bij een massage gun

De voordelen in de praktijk ondervinden? Bekijk dit Silvergear Massage Gun in de HLN Shop.

Hoe gebruik je een massage gun juist?

Mits wat gezond verstand kan je met een massage gun eigenlijk niets verkeerd doen. Gebruik het toestel voor het sporten om je spieren los te maken of meteen na je training, om pijn te verzachten en spierherstel te bevorderen. Focus op de zones die je tijdens het trainen het meest uitdaagde of waar je een pijntje voelt. Een korte massage van 5 à 10 minuten doet wonderen. Sla knokige zones zoals je ellebogen en knieën liever over en wees ook voorzichtig bij wondjes, want de krachtige pulsaties kunnen korstjes losmaken. Bij blessures biedt een massage gun een interessante aanvulling op je kinebehandelingen. Als je het goed aanpakt, kan het de revalidatie helpen versnellen. Een massage gun komt in tal van vormen en maten, met verschillende koppen, snelheden en krachtinstellingen. Vraag je arts om advies. Hij kan je vertellen welke tool het meest geschikt is voor jouw specifieke blessure.