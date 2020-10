Danku, winteruur. Extra mooi dankzij een extra uur met deze huidmaskers en crèmes voor ‘s nachts

Vergeet vanavond niet om de klok een uur achteruit te zetten. We krijgen namelijk zomaar een uurtje cadeau. Dat betekent langer slapen én vooral ... een uur extra inwerktijd. Want de nieuwe generatie smeersels doet het werk als jij slaapt. Slaapwel sleeping beauties!

Oei, slecht geslapen?” Drie kleine woordjes, met een enorme impact op je humeur (en dat was wellicht al niet zo goed na een korte nacht). Al te vaak zijn onze huid en blik de stille getuigen van slaaptekort. Maar geldt het omgekeerde ook? Als we er na een slechte nacht automatisch verkreukeld uitzien, betekent een goede nachtrust dan een mooie huid?

“Dat slaap een positief effect heeft, kunnen we niet ontkennen”, lacht dermatologe Ingrid van Riet. Niet alleen op de huid, maar op het hele lichaam. De lichaamstemperatuur daalt, de ademhaling vertraagt en de productie van bepaalde hormonen stijgt. “Waar onze hormoonhuishouding overdag vooral zorgt dat we energie hebben om in actie te komen, focust ons lichaam zich ’s nachts meer op recuperatie en rust. Wanneer we slapen, gaat ons lichaam in herstelmodus: er wordt actief gewerkt aan herstel in alle weefsels. Ook die van de huid. Zo piekt ’s nachts vooral de aanmaak van bouwstoffen voor collageen, een eiwit dat zorgt voor structuur en stevigheid van de huid.” Dat maakt van de nacht het ideale moment om de huid wat te ondersteunen. Daar wil de cosmetica-industrie ons natuurlijk maar al te graag bij helpen. En uiteraard weten ze precies hoe: met nachtmaskers. Overnight masks, sleeping facials ... ze hebben vele namen maar beloven hetzelfde: slaap in een potje.

Vliesmaskers

Ingrid Van Riet: “Vliesmaskers dekken de huid af, waardoor ze krachtiger inwerken. In feite creëren ze een soort broeikas: er is geen verdamping en dus geen verlies van vocht of product. Dat heeft voor- en nadelen. De ingrediënten werken beter in, maar dat kan net irriterend zijn.” Opletten dus als je een vette of gemengde huid hebt. Of kies voor maskers die je plaatselijk gebruikt onder de ogen of op het voorhoofd.

Haarmaskers

Niemand die tijd (of zin) heeft om die ochtendroutine een kwartier uit te breiden voor een haarmasker. De oplossing? Gebruik de nachtelijke uurtjes, en was het ’s ochtends gewoon snel uit. Hoe meer inwerktijd, hoe meer effect. Ideaal om hardnekkige problemen als pluis, droge lokken en gespleten puntjes aan te pakken.

Crèmemaskers

Nachtmaskers bevatten actieve ingrediënten: ideaal wanneer je huid een opkikker nodig heeft. Hun grootste voordeel is de inwerktijd. Ingrid van Riet: “Wanneer we slapen, is er heel weinig interactie. Je komt niet aan je gezicht, waardoor je crème in alle rust kan intrekken. Al is het natuurlijk wel een voorwaarde dat je netjes op je rug blijft liggen. (lacht)”

Lip- & handmaskers

Lijkt het alsof geen enkele handcrème opgewassen is tegen desinfecteergel? Kan kloppen, want doordat we de hele dag in de weer zijn, worden de voedende ingrediënten minder goed geabsorbeerd. Hetzelfde geldt voor onze lippen: er staat altijd wel ergens een drankje of hapje te wachten. Door ’s nachts een masker te gebruiken, kunnen de verzorgende ingrediënten extra goed hun werk doen.

Volledig scherm © Nina

1. Vliesmasker: Oh K!, Beauty Sleep Sheet Mask, 4 euro bij ohklife.com

2. Vliesmasker: Patchology, FlashPatch Restoring Night Eye Gels, 4,50 euro bij cultbeauty.co.uk

3. Haarmasker: Bumble and bumble, Sleep Overnight Hair Mask, 46,95 euro bij Zalando

4. Haarmasker: Kerastase, Nutritive 8H Night Serum, 37,50 euro bij ICI PARIS XL

5. Haarmasker: Shu Uemura Art of Hair, Essence Absolue Overnight Serum, 32 euro bij het kapsalon

6. Crèmemasker: Origins, Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask, 23,95 euro bij Zalando

7. Crèmemasker: Clarins, My Clarins RE-CHARGE Relaxing Night Mask, 28,45 euro bij ICI PARIS XL

8. Crèmemasker: Kora, Noni Glow Sleeping Masker, 47,99 euro bij Douglas

9. Crèmemasker: Shiseido, Waso Hydrating Gel Beauty Sleeping Mask, 45,50 euro bij Planet Parfum

10. Lipmasker: Milk Makeup, Melatonin Overnight Lip Mask, 22 euro bij cultbeauty.co.uk

12. Lipmasker: Kiehl’s, Buttermask For Lip Overnight Treatment, 28,50 euro bij Galeria Inno

12. Handmasker: Herôme, Overnight Hand Mask, 11,89 euro bij bol.com

13. Handmasker: Rituals, The Ritual of Jing Hand Mask, 9,90 euro bij Rituals

Lees ook: