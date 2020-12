Daar komt de eindejaarsperiode, daar komt ook het brandend maagzuur: wat helpt? En mag je lange tijd maagzuurremmers slikken?

Maximum 8 uur slaap en 3 koppen koffie per dag: 10 nieuwe gezond­heids­in­zich­ten om te onthouden

19 februari Minstens 8 uur slapen, elke dag 10.000 stappen zetten en hoeveel koppen koffie mag je nu eigenlijk drinken? Gezondheidsadvies onthoud je makkelijker, als je het in een cijfer kan vatten. Maar wat klopt er? Waar hebben we het mis? En welke cijfers heeft de wetenschap nog meer in petto? Met deze actuele inzichten geef je je gezondheid een boost.