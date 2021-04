Coronavaccins kunnen bijwerking hebben op fillers, waarschuwen dermatologen. “Plan de injecties niet voor of na je vaccinatie”

Het Moderna-vaccin tegen corona heeft in zeldzame gevallen bijwerkingen op fillers in het gezicht. Een aantal mensen kreeg na het vaccin milde verdikkingen en roodheden op de plaatsen waar ze fillers hadden. “Het is een uitzonderlijke bijwerking die we ook bij andere types vaccins kunnen verwachten”, zegt dermatologe Kristin Smet. Ze raadt wel aan om te wachten met fillers tot een paar weken na de vaccinatie.

“Na elk type vaccin is er een hoger risico dat je geactiveerde immuunsysteem reageert op de filler”, legt dermatologe Kristin Smet van de Dermato Laser Clinic in Drongen uit. Ze is al twintig jaar gespecialiseerd in cosmetische behandelingen, waaronder fillers in het gezicht tegen rimpels of voor andere esthetische redenen. “Al wat je immuunsysteem activeert, kan een bijwerking hebben op fillers. Ook een stevige griep, bijvoorbeeld.”

Dat een coronavaccin in zeldzame gevallen voor een ontstekingsreactie op de plaats van je fillers kan zorgen, is voor dermatologen dus geen grote verrassing. De ontsteking manifesteert zich meestal als zwellingen of roodheden.

Klinische proeven

De bijwerking blijft wel erg zeldzaam en mild. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) stelde na toediening van het Moderna-vaccin bij 15.184 personen bij drie individuen de bijwerking op de fillers vast. Twee kregen lichte zwellingen ter hoogte van de fillers, een derde vrouw had gezwollen lippen – een bijwerking die ze ook al eens had gehad na een griepvaccin. Bij alle drie de personen verdwenen de zwellingen na orale toediening van ontstekingsremmende corticosteroïden (cortisone) en de anti-allergiebehandeling antihistaminica.

Quote Er zijn tot nu toe nog geen gevallen van zo'n bijwerking gemeld hier in België, voor geen enkel coronavac­cin. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Ook de European Medicines Agency merkte de bijwerking op tijdens de klinische proeven voor de vergunning van het vaccin. Twee personen van de 15.185 kregen toen te maken met lichte zwellingen in het gezicht, eentje had elf dagen voordien een filler met hyaluronzuur laten injecteren, de ander vijf maanden voordien. Beide personen hadden na een week geen last meer van de zwellingen.

“Voor het Moderna-vaccin is dat een gekende bijwerking en die is dan ook in de bijsluiter opgenomen”, reageert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). “Er zijn tot nu toe nog geen gevallen van zo'n bijwerking gemeld hier in België, voor geen enkel coronavaccin.”

Voorzorgen nemen

Om veilig te zijn raadt dermatologe Kristin Smet haar patiënten aan om geen fillers te laten injecteren twee weken voor of na hun vaccinatie. “Het risico is sowieso miniem tot zelfs verwaarloosbaar”, zegt Smet, “maar als je die voorzorgen neemt, ben je zo goed als zeker dat het vaccin geen bijwerkingen zal hebben op je fillers.”

Heb je fillers en krijg je toch te maken met zwellingen of roodheid in je gezicht na je vaccinatie? Dan is dat gelukkig ook snel opgelost. In veel gevallen geneest de zwelling vanzelf, zegt Smet. “En anders kunnen we door corticosteroïden en antihistaminica toe te dienen ervoor zorgen dat de ontstekingsreactie snel gekalmeerd wordt”, zegt Smet.

