Christophe uit Blind Getrouwd leeft sinds kort met hiv: “Ik heb mij even schuldig gevoeld, maar het is wat het is”

Vandaag is het Wereldaidsdag. In ons land leven naar schatting zo’n 19.000 mensen met de ziekte. Christophe Ramont (40) uit ‘Blind Getrouwd’ is een van hen. Dat vernam hij vlak voor de zomer. “Mijn wereld stuikte toen even in elkaar.” Inmiddels heeft Christophe het een plaats kunnen geven, en vandaag komt hij naar buiten met zijn verhaal om te waarschuwen voor de risico’s van onbeschermde seks en om lotgenoten een hart onder de riem te steken. “De eerste maanden na mijn diagnose had ik heel weinig levenslust. Ik moest door dat aanvaardingsproces.” Bekijk hierboven wat hij vanochtend vertelde in de studio’s van Qmusic.

We kennen Christophe Ramont (40) als de wederhelft van Nick Laenen in het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. De twee mannen vormden het eerste holebikoppel in het programma. “Dat was een fijn avontuur met veel plezier en goede gesprekken,” zegt een enthousiaste Christophe. “Maar de magische klik ontbrak.” Hun huwelijk haalde het niet en kort na de uitzendingen leerde Christophe iemand nieuw kennen. “Maar ook dat is eind vorig jaar gestrand. Sindsdien ben ik een happy single.”

De positieve energie waar Christophe van barst is aanstekelijk, zelfs via de telefoon. Niks in zijn stem verraadt dat hij sinds kort leeft met een ziekte waar tot op de dag van vandaag een stigma aan kleeft. “Een goeie zes maanden geleden heb ik vernomen dat ik hiv-positief ben. Dat was even slikken. Een onaangename verrassing, zeg maar.”

Rood licht

“Ik was al een paar dagen ziek. Koorts, zweten, spierpijn. Griepsymptomen eigenlijk. Kortom, een lamlendig gevoel. In de huidige tijden denk je natuurlijk meteen aan corona, dus ik ging naar de huisarts. Het gekende stokje ging in mijn neus, en terwijl ik daar dan toch was, liet ik ineens ook wat bloed trekken. Mijn dokter zei me dat ze me in de namiddag wel zou bellen met mijn resultaten en om te laten weten of ik in quarantaine moest of niet.”

Quote Mijn huisarts zei dat ik terug moest komen naar de praktijk en dat er een moeilijk gesprek zou volgen. Onderweg begon mijn frank stilaan te vallen.

In de namiddag kreeg Christophe telefoon. “Mijn huisarts zei dat ik nog even terug moest komen naar de praktijk en dat er een moeilijk gesprek zou volgen. Ik stond er op dat moment nog niet zo bij stil, maar eenmaal onderweg naar de praktijk begon mijn frank stilaan te vallen. Corona zal het niet zijn, dacht ik, want dan gaan ze mij niet terugroepen naar een volle wachtzaal. Ze hebben mijn bloed getrokken, en ik weet héél goed welke controles ze daarop uitvoeren. Ik wist daarnaast ook dat ik risicovol, seksueel contact had gehad vrij kort daarvoor. Een plus een plus een werd drie op dat moment.”

Het besef kwam binnen bij Christophe. “Mijn wereld stuikte even in elkaar. Ik herinner me dat nog heel goed. Ik zat in mijn auto en ik stond voor een rood licht op het moment dat de puzzelstukjes vielen. Mijn hoofd begon te draaien. De rest van de rit naar de dokter probeerde ik in mijn hoofd nog argumenten te vinden voor waarom het toch niet zo zou zijn. Misschien hadden ze wel iets anders ontdekt in mijn bloed? ‘We gaan ervan uit dat u hiv-positief bent’, kreeg ik te horen. Ik moest nog wachten op de confirmatietest, maar mijn waarden waren zo off the chart dat men bijna niet anders kon dan besluiten dat ik hiv-positief was.”

Geen doodsvonnis

“Dat nieuws kwam hard binnen. (diepe zucht) Toch heb ik op het moment zelf heel rationeel gereageerd. De dagen na mijn diagnose stond ik op automatische piloot, pas later kwam de echte klap. Ik stelde mij vooral praktische vragen: wat moet ik doen, waar moet ik heen, hoe ziet mijn behandeling eruit? Welke gezondheidsrisico’s zijn eraan verbonden? Ik wist wel dat hiv geen doodsvonnis meer was, maar fijn nieuws om te horen was het niet”, geeft Christophe toe.

Quote Het ging op dat moment fysiek niet goed met mij, maar dat zou voorbij gaan. Na zo’n zes maanden lagen mijn waarden zo laag dat ik er geen last meer van had.

“In het begin krijg je heel veel informatie. De dag nadat ik bij de huisarts was geweest mocht ik al op gesprek bij een arts in het HIV-referentiecentrum in UZ Gent, waar je begeleid wordt door een heel team. Door de waarden in mijn bloed te traceren kon men zien hoe lang ik al positief was. Daar leerde ik ook hoe ver ze precies staan met het onderzoek naar hiv en wat voor impact het op mijn leven zou hebben. Het belangrijkste voor mij was dat ik er toekomstperspectief kreeg. Het ging op dat moment fysiek niet goed met mij, maar dat zou voorbij gaan. Na zo’n zes maanden lagen mijn waarden zo laag dat ik er geen last meer van had en overdracht onmogelijk werd.”

“Om je een idee te geven: in het begin waren er twintig miljoen besmette virusdeeltjes per milliliter terug te vinden in mijn bloed. Momenteel is dat aantal gezakt naar onder de twintig. Mits je elke dag trouw je hiv-remmer neemt op hetzelfde uur, is de medicatie zeer effectief. En dat lukt mij vrijwel perfect, aangezien ik weet hoe belangrijk het is. Elke dag verschijnt er in mijn digitale agenda een herinnering, en ik gebruik ook een app waarin ik ingeef dat ik mijn hiv-remmer genomen heb. Ik heb er ook altijd eentje op zak voor het geval ik eens niet thuis ben.”

Mij overkomt het niet

Met één pilletje per dag houdt Christophe zijn ziekte momenteel onder controle. Toch had hij nooit gedacht met hiv te maken te krijgen. “Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb er altijd een heilige schrik voor gehad. Ik ben heel lang single geweest, dus veilig vrijen was voor mij echt de conditione sine qua non: ik deed het veilig, of ik deed het niet.” Christophe zag er dan ook het nut niet van in om PrEP te nemen, een preventieve behandeling in pil-vorm. “PrEP is heel populair, maar het beschermt je alleen tegen hiv en niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Aangezien ik er altijd op stond om veilig te vrijen met een condoom, leek het nemen van zo’n PrEP-pil mij nogal nutteloos.”

Wat is PrEP?

PrEP (Pre-Expositie Profylaxe) is een behandeling in pil-vorm die de overdracht van hiv voorkomt bij perfecte inname. Het is voor mensen die anale of vaginale seks hebben met meerdere partners en die het moeilijk vinden om (altijd) correct condooms te gebruiken. Er zijn twee manieren om PrEP-pillen in te nemen, afhankelijk van of je jezelf dagelijks of voor een kortere periode wilt beschermen. Ook verschillen de richtlijnen voor mannen, vrouwen en transpersonen. Meer info op de website van Sensoa.

Daarbij dacht Christophe, net zoals velen, dat het hem toch niet zou overkomen. In the heat of the moment had hij in het voorjaar onbeschermde seks, zo’n zes weken voor zijn diagnose. “Ik heb mijn principe om altijd veilig te vrijen toen tijdelijk laten varen. Da’s een fout die ik gemaakt heb. Achteraf dacht ik natuurlijk: had ik tóch maar die PrEP genomen. Ik wíst dat ik voorzichtig moest zijn, maar het gevoel van ‘dat overkomt mij niet’ overheerste. Ik weet ook in welke context dat bewuste moment is ontstaan. Het was geen gemakkelijke periode voor mij. Ik wil het niet volledig op de coronamaatregelen steken, maar het deed wel iets met mij dat ik niet meer kon buitenkomen. Ik zocht een nieuwe uitlaatklep.”

Quote Het heeft geen zin om naar iemand anders te wijzen en te zeggen: ‘jij bent degene die mijn leven om zeep heeft geholpen’.

Leven om zeep

Christophe weet niet wie hem besmet heeft en is daar bewust niet naar op zoek gegaan. “Omdat ik geen schuldigen wil aanwijzen in dit verhaal. Ik draag zelf de verantwoordelijkheid voor mijn besmetting: ik heb risicovol gedrag gepleegd en ik was mij bewust van de gevaren die daaraan vast hingen. Het heeft geen zin om naar iemand anders te wijzen en te zeggen: ‘jij bent degene die mijn leven om zeep heeft geholpen’. Om zeep is je leven trouwens helemaal niet, maar aanvankelijk kamp je wel met heel veel gevoelens van schaamte en schuld. Die projecteren op iemand anders is makkelijk, maar het helpt je niet vooruit.”

Volledig scherm Blind Getrouwd; seizoen 5, aflevering 2 op zondag 23 februari 2020 bij VTM. Op de foto: Christophe & Nick © VTM

Gevaarlijke, ernstige ziekte

Hoewel hiv vandaag veel minder aandacht krijgt dan in de jaren negentig, is het beeld dat er destijds van geschetst werd als gevaarlijke, ernstige ziekte wél blijven hangen. “Vandaag wordt het in de medische wereld bestempeld als een chronische aandoening. Aan de kwaliteit van je leven verandert in principe niks. Niet dat ik een promopraatje wil houden voor hiv. (lacht) Maar ik wil wél het stigma doorbreken.”

Quote Veel mensen met hiv kunnen bij niemand terecht of zijn bang voor negatieve reacties.

Want er zijn heel wat mensen in ons land die met de ziekte leven: zo’n 20.000 naar schatting. Elke dag vernemen twee mensen dat ze hiv-positief zijn in België. Christophe is dus zeker niet alleen. Toch merkt hij dat veel mensen er niet voor durven uit te komen. “Ze kunnen bij niemand terecht of ze zijn bang voor negatieve reacties. Terwijl dat nergens voor nodig is. ‘Doe maar gewoon tegen mensen met hiv’ is zo'n beetje mijn slogan geworden’.”

Verder vindt Christophe ook dat de ziekte open en eerlijk besproken moet kunnen worden. “Ik sta heel sterk in mijn schoenen, vandaar dat ik bereid ben om mijn verhaal breder te vertellen. Dat komt deels omdat ik in een netwerk zit van vrienden en familie die mij heel warm onthaald hebben toen ik mijn diagnose gekregen heb.”

Nog positiever dan anders

Toch is het niet altijd zo makkelijk geweest. De eerste maanden na zijn diagnose waren mentaal heel lastig voor Christophe. “Ik had heel weinig levenslust, want ik moest door dat aanvaardingsproces. Maar dankzij professionele begeleiding ben ik er op vrij korte termijn in geslaagd om het een plaats te geven.”

Quote Ik denk dat veel mensen die iets overwinnen in het leven nadien sterker in hun schoenen staan. Als is er bij mij weinig overwinnen aan, dankzij die ene pil per dag.

Inmiddels staat hij qua geluk weer op hetzelfde niveau als voor zijn diagnose. “Veel vrienden omschreven mij altijd als de eeuwige positivo. Dat is hetzelfde gebleven, al ben ik nu nóg iets positiever dan anders. (schaterlach) Sorry voor de joke, maar het woord ‘positief’ heeft een heel andere bijklank gekregen voor mij. Ik denk dat veel mensen die iets overwinnen in het leven nadien sterker in hun schoenen staan. Als is er bij mij weinig overwinnen aan, dankzij die ene pil per dag. Ik geniet wel meer van het leven en ik relativeer nog meer dan vroeger, maar verder is er niet zo veel veranderd. We leven maar één keer, en ik heb voor mezelf besloten om er alles uit te halen.”

Christophe hoopt met zijn verhaal het belang van veilige seks nog eens te beklemtonen. “Als ik terug kon gaan in de tijd en mezelf één advies zou mogen geven, was dat natuurlijk: vrij veilig. Maar dat klinkt een beetje belachelijk nu.” (lacht)

