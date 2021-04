Celebritydokter Paul Nassif deelt tips om iedere huidcrisis aan te pakken: “Iedereen maakt dezelfde fouten”

Plots zijn ze daar: puistjes op je voorheen gave huid. Rode plekjes op die eens zo egale wangen. Of erger nog: rimpels die gisteren nog nergens te bespeuren waren. Niks aan te doen? Onzin. Paul Nassif, ’s werelds bekendste esthetisch arts, deelt de beste ‘ resetroutines’ die je huid in een mum van tijd weer ‘back to normal’ krijgen.

Je kent hem van ‘Botched', de Amerikaanse realityserie waarin celebritydokter Paul Nassif zijn - zo noemt hij ze zelf - ‘magical hands’ in elkaar slaat met collega Terry Dubrow. Hun doel? Mensen helpen wiens eerdere esthetische ingrepen een tikje fout afliepen. Ondertussen ruilde hij de realitywereld in voor andere uitdagingen. Zijn eigen praktijk. Een eigen skincarelijn ‘NassifMD Dermaceuticals’. En een nieuw doel: de mensen massaal aan het smeren krijgen. Want het belang van de juiste huidverzorging wordt enorm onderschat, vertelt hij tijdens een Zoom-interview. Hij kan het weten, want plastisch chirurg - pardon, fácial plastic surgeon, zo benadrukt hij - kent hij de huid vanbinnen en vanbuiten.

Quote Hoe gezonder de huid, hoe minder estheti­sche ingrepen je op termijn zal nodig hebben. Paul Nassif

“Hoe gezonder de huid, hoe beter het resultaat van bepaalde ingrepen. Meer nog: hoe gezonder de huid, hoe minder ingrepen je überhaupt zal nodig hebben.” En net daar loopt het vaak mis, want het merendeel van de patiënten die hij over de vloer van zijn superdeluxe praktijk in Los Angeles krijgt, weet nog altijd niet hoe ze hun huid moeten verzorgen. “Ik zie mensen van over de hele wereld, en ze maken stuk voor stuk dezelfde fouten. Foute producten, te agressieve ingrediënten, met als resultaat dat ze hun huid en de huidbarrière aantasten.”

Bovendien hebben we met corona allemaal wat meer last van onze huid. Stress, het vele binnenzitten eisen hun tol, waardoor de eerste huidprobleempjes opduiken. Gelukkig weet dokter Nassif precies hoe we ze ook weer moeten aanpakken. Een resetknop voor de huid, zeg maar.

Crisis 1: puistjes en/of mascne

Stress doet de talgproductie de pan uit swingen, terwijl mondkapjes een vochtig microklimaat creëren en zo puistjes veroorzaken. Vervelend, maar zeker niet onvermijdelijk. Paul Nassif: “Salicylzuur is enorm efficiënt in het behandelen van acne. Deze stof verwijdert dode huidcellen, dringt diep in de poriën en normaliseert zo de olieproductie. Heb je diepere littekens van vroegere puistjes? Combineer dan met een product op basis van retinol.”

Resetroutine:

Stap 1: Een reiniger verwijdert alle sporen van pollutie, make-up en andere vuildeeltjes die de poriën kunnen verstoppen. Kies daarbij voor milde formules die de huid niet uitdrogen, anders kunnen de talgklieren reageren door net nog meer olie te produceren.

Stap 2: Volg met een exfoliant op basis van salicylzuur. Die zijn vetoplosbaar, wat wil zeggen dat ze makkelijk doorheen het talglaagje kunnen dat de poriën verstopt.

Stap 3: Smeer als laatste stap een serum of lichte gel met antibacteriële en ontstekingsremmende stoffen als azelaïnezuur, niacinamide en zink.

Crisis 2: droge plekjes

Voelt je huid trekkerig aan wanneer je uit de douche komt, of gewoon doorheen de dag? Zie je soms schilfertjes of raakt je huid snel geïrriteerd? Dan is je vochtbarrière waarschijnlijk aangetast, vertelt dr. Nassif. “Daardoor krijg je droge plekjes, en ziet de huid er slapper en droger uit. Vergelijk het met een ballon die je vult met water: die zwelt op. Precies op die manier is een huid die voldoende vocht bevat ook mooi vol en strak. Antioxidanten helpen om je huid te beschermen tegen invloeden van buitenaf, hyaluronzuur is dan weer geweldig in het aantrekken van vocht.”

Resetroutine:

Stap 1: Reinig ’s ochtends enkel met water. ’s Avonds kan een zachte wascrème of -melk. Vermijd schuimende gels die de huid nog meer uitdrogen.

Stap 2: Laat in eerste instantie de peelings even links liggen, tot je huid gekalmeerd is. Na verloop van tijd kan je een exfoliant op basis van glycolzuur introduceren. Die staan erom bekend bij een concentratie van 5% of hoger de vochtbalans te herstellen.

Stap 3: Voeg een serum of booster op basis van hyaluronzuur toe aan je routine. Deze stof houdt tot duizend keer zijn gewicht in vocht vast.

Stap 4: Hyaluronzuur werkt het beste in een vochtige omgeving, dus volg altijd met een rijke crème die een laagje op de huid legt, zodat er geen vocht kan ontsnappen.

Crisis 3: oneven teint en pigmentvlekken

Soms treden bruine verkleuringen op na een ontsteking of beschadiging van de huid. Dat kan verschillende oorzaken hebben: van acne toto wondjes, eczeem of een felle zonnebrand. Eigenlijk is het een soort verdedigingsmechanisme; de cellen maken meer pigment aan om de huid te beschermen. Paul Nassif: “Vitamine C is uitstekend in het ophelderen van de teint, net als niacinamide of retinol.”

Resetroutine:

Stap 1: Is je huid niet per se gevoelig? Dan kan zowel een crème, olie als een gel. Kijk uit voor alcohol of andere bestanddelen die de huid uitdrogen.

Stap 2: ’s Avonds is exfoliant de BFF van jouw huid. Zo kan glycolzuur oppervlakkige pigmentvlekken aanpakken bij een concentratie van 8%. ’s Ochtends kan je dan een serum of crème op basis van vitamine C aanbrengen. Door de antioxidantwerking voorkomt het nieuwe vlekjes en tekenen van huidveroudering, én het kan de vlekjes zelf verlichten.

Stap 3: Smeer voor het slapengaan nog een nachtcrème met daarin ophelderende ingrediënten zoals hydrochinon, retinol, zoethoutextract, vitamine C, azelaïnezuur, niacinamide en peptiden. Geef ’s ochtends de voorkeur aan een goede breedspectrumzonnecrème die beschermt tegen uv-A én uv-B.

Crisis 4: roodheid

Bij roodheid moet je opletten, waarschuwt Nassif. “Het kan een reactie zijn op een bepaald ingrediënt of product, al kan het ook te maken hebben met rosacea. Vooral in dat laatste geval is het opletten geblazen, en kies je het best voor milde producten. Actieve stoffen als glycol en retinol doen meer kwaad dan goed. Focus op anti-inflammatoire en kalmerende ingrediënten.”

Resetroutine:

Stap 1: Een heel gevoelige huid is vaak niet zo dol op wassen. Hou het ’s avonds bij een melkachtig product, waaraan olie is toegevoegd. Eventueel kan je volledig overstappen op een plantaardige olie, zoals jojoba- en camelia-olie.

Stap 2: Skip alle actieve stoffen waar je mogelijk op zou kunnen reageren en gun je huid een tijdelijke detox zodat ze kan normaliseren. Optioneel kan je een kalmerende waterspray vernevelen die verkoelt en verzorgt. Heb je eerder rosacea dan een reactie? Dan kan je een mild serum gebruiken met niacinamide: dat werkt kalmerend en ontstekingsremmend en zal roodheid verminderen.

Stap 3: Hou het bij een basic nachtcrème die vooral kalmerende ingrediënten bevat, zoals groene thee en zoethoutwortelextract.

Crisis 5: fijne lijntjes

Vroegtijdige rimpels kunnen verschillende oorzaken hebben, al hebben ze meestal te maken slechte zongewoontes of met een verstoorde vochtbalans, waardoor droogtelijntjes opduiken. Dr. Nassif: “Een combinatie van vitamine C om zonneschade te neutraliseren, hyaluronzuur om de huid te voeden en retinol om rimpeltjes glad te strijken is ideaal.”

Resetroutine:

Stap 1: Kan je huid wel wat verdragen? Ga dan vooral voor een cleanser die je fijn vindt, eventueel met toegevoegde fruitzuren om de huid extra te prikkelen.

Stap 2: Een actief serum op basis van retinol maakt je huid al snel weer de oude. Let op, want retinol is krachtig spul. Reageert je huid op vitamine A? Probeer dan om langzaam op te bouwen, bijvoorbeeld door slechts om de dag te smeren.

Stap 3: Kies voor een nacht- of dagcrème op basis van hyaluronzuur om je huid gevoed en soepel te houden.

